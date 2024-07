Colpo Napoli, chiusura più vicina: addio Gaetano e firma ad un passo

In casa Napoli potrebbe presto esserci un nuovo colpo in arrivo. Arrivano interessanti novità per l’affare in entrata.

Il ds del Napoli Giovanni Manna lavora senza sosta. Il club azzurro è molto attivo sia in entrata che in uscita e dopo le mosse in difesa ora si sta muovendo per rinforzare la mediana. Si lavora in costante contatto con Antonio Conte e la società vuole accontentare tutte le sue richieste.

Negli ultimi giorni si è parlato di alcun nomi graditi al tecnico pugliese, ma c’è la consapevolezza che prima di acquistare occorre vendere e servono alcune uscite. Due dei giocatori in uscita sono Cajuste e Gaetano, entrambi considerati esuberi per il reparto: se per il centrocampista svedese il club è in attesa di offerte, diversa è la situazione del calciatore di origini campane.

Il Napoli sta piazzando Gaetano e il giocatore dovrebbe essere ceduto – probabilmente a titolo definitivo – ad una tra Cagliari e Parma con i sardi al momento favoriti. Gaetano ha disputato la prima parte di ritiro a Dimaro con Conte ma probabilmente non ha convinto, soprattutto tatticamente il tecnico, che ha avallato cosi la sua cessione.

Appena partirà Gaetano il Napoli proverà l’affondo per il centrocampista di proprietà del Frosinone Marco Brescianini, richiesta esplicita di Conte e tra le rivelazioni nell’ultima stagione.

Calciomercato Napoli, il colpo ora è più vicino

Su Brescianini c’è da settimane il pressing dell’Atalanta, ma il Napoli vuole chiudere e secondo quanto riporta Sky Sport è pronto ad un nuovo affondo per il giocatore. C’è l’avallo di Conte che gradisce questo rinforzo a centrocampo e la società deve vendere al più presto Gaetano per poi regalare il nuovo rinforzo a centrocampo.

Rispetto a giorni fa l’affare ora è più caldo e il Napoli può davvero chiudere nei prossimi giorni. Dopo i colpi in difesa e in attesa di novità da Osimhen per il reparto offensivo il Napoli lavora a centrocampo e sogna di regalare un rinforzo importante e italiano per la mediana. Il Frosinone valuta il cartellino di Brescianini 12 milioni di euro, più o meno le cifre che il Napoli ha intenzione di incassare da Gaetano.