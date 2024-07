Cessione Osimhen, il PSG tentenna: il Napoli inizia a sondare altri club

La cessione di Victor Osimhen è la priorità in casa Napoli. Il PSG continua a non voler accettare le richieste degli azzurri, che hanno iniziato a sondare la cessione con altri club.

Continua a tenere banco in casa Napoli la cessione di Victor Osimhen. Gli azzurri non si aspettavano di trovare tutte queste difficoltà nel cedere l’attaccante nigeriano, ma purtroppo nel mercato tutto è possibile.

Il PSG si è fatto sotto, ma i parigini tentennano dinanzi alle richieste del Napoli. I partenopei si sono spazientiti, a tal punto di sondare altri club per la cessione di Osimhen.

Napoli, il PSG tentenna per Osimhen: gli azzurri sondano altri club

Il Napoli sta trovando diverse difficoltà nel cedere Victor Osimhen, a differenza di quanto ci si aspettava. Il club maggiormente interessato è il PSG, che però continua a non voler alzare la propria offerta per avvicinarsi alle richieste del Napoli. Gli azzurri sono stufi dei tentennamenti dei parigini, a tal punto che avrebbero iniziato a sondare altri club per la cessione del bomber nigeriano. A fare il punto è il giornalista RAI, Ciro Venerato, sul sito TGR:

“Vista la fase di stallo parigina, il Napoli inizia a fare sondaggi con altri club europei in attesa di novità dall’entourage di Osimhen. Il PSG non hai mai superato quota 80 milioni. In una prima fase è stata inserita anche una contropartita tecnica. Il club campano ha sondato vari club europei alla ricerca di prime punte. Compresi Chelsea e Atletico Madrid più altri sodalizi di Premier e Bundesliga. Ma al momento la valutazione del cartellino resta un deciso deterrente. Lukaku è blindato ma dovrà aspettare”.

Il Napoli è propenso a cedere Osimhen il quanto prima possibile, per poter poi acquistare Romelu Lukaku. I partenopei avrebbero iniziato a proporre il nigeriano a diversi club in giro per l’Europa, tra Premier League, Liga e Bundesliga. Si è già parlato dell’interesse di Chelsea ed Arsenal, oltre a quello di diversi club dell’Arabia Saudita. Il Napoli in queste ore avrebbe provato a proporre Osimhen anche all’Atletico Madrid, che però è ormai vicino all’acquisto di Dovbyk.

Gli azzurri sono giunti in una fase cruciale, in cui Osimhen va venduto il prima possibile. Purtroppo però le offerte richieste dal Napoli continuano a non arrivare, e di conseguenza la cessione del nigeriano è bloccata. Senza la partenza di Osimhen, non si può dare neanche l’assalto a Lukaku, che intanto continua ad aspettare. Intanto Calenda è volato a Parigi per provare a convincere il PSG ad aumentare l’offerta per Osimhen. Il Napoli attende novità nelle prossime ore, ma la cessione di Osimhen resta sempre più complicata.