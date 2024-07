Arriva l’ok ai diritti d’immagine, svolta per Lukaku: l’incognita per il Napoli è un’altra

C’è l’ok del Napoli per il colpo Romelu Lukaku anche ai diritti d’immagine: tuttavia, il club partenopeo deve fare i conti con un problema

Il Napoli prosegue la trattativa con il Chelsea per Romelu Lukaku in parallelo con quella con il Paris Saint-Germain per Victor Osimhen. Il club partenopeo, però, deve prendere delle decisioni forti sul futuro del centravanti nigeriano. Il club parigino non ha intenzione di spendere i 130 milioni di euro della clausola e attende che il prezzo scenda.

Inoltre, il PSG è in una posizione di forza. Perché Osimhen ha rifiutato l’Arabia Saudita e non ci sono altre destinazioni in cui può andare. Dunque, il Paris può tirare la corda sul prezzo e fin qui non è andato oltre gli 80 milioni di euro. L’inserimento di una contropartita tecnica è escluso, dunque il Napoli si trova in un momento molto particolare.

Perché da una parte De Laurentiis vuole consegnare la squadra al completo il prima possibile a Conte, mentre dall’altra deve prima liberarsi di Osimhen. Intanto, la trattativa per Lukaku con il Chelsea va avanti e c’è ancora un po’ di distanza sul costo del cartellino.

Napoli, c’è il sì ai diritti d’immagine: i dettagli del colpo di Lukaku

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ha rilasciato alcuni aggiornamenti riguardo la trattativa tra il Napoli e il Chelsea per Lukaku: “Sono proseguiti anche oggi i contatti con l’entourage di Lukaku. Si lavora a un contratto triennale da 6 milioni di euro più bonus e diritti d’immagine. Il club di De Laurentiis vuole acquistare il giocatore per circa 25 milioni di euro, mentre il Chelsea continua a chiederne 35“.

Il Napoli, dunque, ha svoltato anche dando l’ok sui diritti d’immagine, che spesso sono stati un ostacolo nelle trattative per giocatori più importanti negli ultimi anni. I 6 milioni l’anno sono, inoltre, uno ‘sforamento’ al tetto imposto negli ultimi anni, anche se chiaramente inferiori rispetto ai 10 milioni concessi a Osimhen in occasione dell’inserimento della clausola.

Bisogna però ancora capire se si potrà trovare la quadra con il Chelsea, che dovrà inevitabilmente abbassare le pretese per cedere Lukaku. Il centravanti belga si è già promesso a Conte, rifiutando qualsiasi tipo di destinazione e aspetta solo l’ok dei due club per partire. Il Napoli, dunque, attende che l’incastro delle punte si completi con Kolo Muani che deve lasciare il PSG prima dell’affondo decisivo dei parigini.