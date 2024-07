Ultim’ora Napoli, Osimhen prende in considerazione l’Arabia Saudita

Victor Osimhen sta prendendo in considerazione l’ipotesi di andare a giocare in Arabia Saudita: ecco cosa sta succedendo

Il Napoli ha concluso subito i primi tre acquisti della sessione di mercato ed è in attesa di capire quando potrà cedere Victor Osimhen per chiudere altri colpi in entrata. Su tutti, Romelu Lukaku che ha dato la massima disponibilità ad Antonio Conte e al club partenopeo: vuole vestire solo l’azzurro e ha rifiutato altre destinazioni.

D’altra parte, per concludere la cessione di Osimhen serve che il PSG paghi la clausola rescissoria, o quantomeno offra una cifra più vicina possibile ai 130 milioni di euro. Uno scenario molto particolare che deve vedere anche la cessione di Kolo Muani all’Atletico Madrid. Ma nelle ultime ore diversi rumors portano più all’Arabia Saudita che alla Ligue 1.

Osimhen e l’Arabia Saudita, scenario apertissimo

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato un aggiornamento sulla cessione di Osimhen sul suo profilo ‘X’: “La priorità di Victor Osimhen resta quella di lasciare il Napoli in estate. Il Paris Saint-Germain non pagherà la clausola e le trattative con le condizioni attuali sono in stand-by, non ci sono possibilità di includere Kang-In Lee nella trattativa. Anche Osimhen potrebbe prendere in considerazione un’offerta dall’Arabia Saudita, visto che il Napoli vuole Lukaku al suo posto“.

Una situazione chiarissima, che può vedere Osimhen tornare sui suoi passi dopo aver rifiutato i primi approcci dell’Al-Ahli, che non avrebbe avuto problemi a trovare l’accordo con il Napoli. Già l’anno scorso il centravanti nigeriano poteva approdare nella Saudi Pro League, ma De Laurentiis si oppose categoricamente alla cessione. Adesso le cose sono cambiate.