Mercato Napoli, un difensore finisce nel mirino del Torino: le ultime

Il mercato in uscita del Napoli è attualmente in corso, con gli azzurri che sono al lavoro su vari fronti. Intanto un difensore è finito nel mirino del Torino.

Sono diversi gli azzurri sulla lista dei partenti, ed il DS Manna è al lavoro per trovare una nuova sistemazione per tutti. Alcune trattative sono in corso, ma si trovano in una fase di stallo che blocca dunque la cessione definitiva.

In bilico anche il futuro di altri azzurri, con un difensore che potrebbe andare al Torino a sorpresa.

Mercato Napoli, il Torino punta un difensore: è un nome nuovo

Il calciomercato è giunto nella sua fase più intensa, con le squadre che sono alla ricerca dei rinforzi per puntellare le proprie rose in vista dell’imminente stagione. Il Napoli è al lavoro sulle uscite dopo i tre colpi messi a segno per la difesa. Tra i partenti ci sarà almeno un difensore, se non addirittura due. A partire potrebbe essere però un nome inaspettato. Come riportato da Valter De Maggio, il Torino sarebbe interessato al classe 2005 del Napoli, Luigi D’Avino, che ha svolto il ritiro di Dimaro con gli azzurri. Il Napoli sta valutando anche il futuro dei propri giovani, con alcuni di loro che sono stati già piazzati in prestito o ceduti a titolo definitivo.

Nelle ultime ore sarebbe diventata un’idea del Torino proprio D’Avino, che potrebbe lasciare il Napoli per trasferirsi nel club granata. Al momento si parla solamente di un’interesse da parte del club piemontese, e quindi le condizioni del trasferimento sono ignote. D’Avino ha militato fin qui solamente nelle giovanili del Napoli, e facendo diverse apparizioni in panchina con gli azzurri nel corso dell’ultima stagione. Il difensore italiano non ha avuto alcuna esperienza in prestito in campionati minori, come ad esempio Serie B o C.

Difficile dunque che il Torino eventualmente lo acquisti in prestito dal Napoli, vista l’inesperienza in campionati professionistici del difensore 18enne. Si ipotizza un acquisto a titolo definitivo, con i granata che poi lo girerebbero in prestito per fargli acquisire esperienza. D’altro canto è difficile che il Napoli si privi di uno dei suoi gioielli, visto che di D’Avino si parla un gran bene. Gli azzurri difatti sono al lavoro per piazzare i vari Juan Jesus ed Ostigard principalmente, che ormai non rientrano più nei piani della società. Per D’Avino è probabile una cessione in prestito più che un addio a titolo definitivo, ma le vie del mercato sono infinite e tutto resta dunque possibile.