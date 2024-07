David Neres obiettivo del Napoli, Manna a lavoro: la strategia per sbloccare l’affare

Il Napoli pare aver individuato in David Neres del Benfica l’esterno che serve per potenziare il reparto offensivo, la strategia per l’acquisto da parte del club.

Terminato il primo ritiro del precampionato del Napoli a Dimaro-Folgarida, per gli azzurri di Antonio Conte è tempo di qualche giorno di riposo, prima di trasferirsi a Castel di Sangro per il secondo ritiro precampionato. E mentre il mister è concentrato sul lavoro del gruppo squadra, la società continua a sondare il mercato per capire sua quali calciatori puntare in vista della prossima stagione.

Non è un mistero che i partenopei stiano cercando un nuovo esterno d’attacco, in grado di dare maggiori possibilità di scelta ad Antonio Conte. Il nome sul quale la dirigenza napoletana si sta concentrando in queste ore è quello di David Neres, funambolico attaccante brasiliano in forza al Benfica. Il classe ’97 è un mancino naturale, ma nel corso della carriera ha dimostrato di saper giocare ottimamente su entrambe le corsie offensive.

Calciomercato, David Neres al Napoli dopo la cessione di Lindstrom all’Everton: il piano di Manna

Il d.s. Giovanni Manna starebbe cercando di capire quali sono le possibilità di poterlo portare in azzurro. L’edizione odierna del Corriere dello Sport spiega qual è la strategia del Napoli per procedere con l’acquisto di David Neres. Ecco quanto evidenziato:

“Il ds Manna ha inquadrato l’esterno brasiliano del Benfica, David Neres, e continua a lavorare in attesa che si sblocchino le cessioni: la regola è precisa, ferrea, esce uno ed entra un altro. Non si scappa. Per il momento, dunque, fondamentali saranno i movimenti relativi a quei calciatori che, per un motivo personale o per valutazioni condivise, non parteciperanno alla ricostruzione della squadra. O non dovrebbero: è il caso di Jesper Lindstrom, tanto per fare il nome di un uomo che il Napoli ha praticamente ceduto all’Everton in prestito oneroso con diritto di riscatto, ma fino a quando lui non metterà a posto il suo accordo con il club inglese, l’operazione non potrà essere completata”.

Tutto, quindi, dipenderà dalla cessione di Jesper Lindstrom, per il quale è stato trovato un accordo con l’Everton. Il Napoli dovrebbe cederlo in prestito oneroso a 5 milioni di euro più eventuale riscatto fissato a 20 milioni. Il calciatore sta sciogliendo le ultime riserve prima di accettare il trasferimento. Dopodiché Manna si fionderà sull’esterno del Benfica, confidando di chiudere l’operazione con la medesima formula del prestito con diritto di riscatto. Il calciatore, intanto, pare abbia già dato il suo ok al passaggio in azzurro.