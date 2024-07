Cessione Gaetano, in stallo l’affare tra Napoli e Cagliari: il motivo

Nel corso degli ultimi giorni, si è intensificato il dialogo tra Napoli e Cagliari per il trasferimento di Gaetano in Sardegna. Un motivo ha portato la trattativa in fase di stallo.

Il DS Giovanni Manna prosegue il suo lavoro sul mercato, con diversi dialoghi aperti sul fronte entrate ed uscite. La massima priorità è sulle cessioni dopo i vari acquisti, con diversi azzurri che dovranno lasciare spazio per i nuovi innesti.

Tra i partenti c’è anche Gianluca Gaetano, ma il suo passaggio al Cagliari è in stallo a causa di un motivo.

Napoli, si blocca l’affare col Cagliari per la cessione di Gaetano: il motivo

I dirigenti del Napoli dopo l’ottimo lavoro svolto in entrata, sono al lavoro per fare lo stesso anche sul fronte uscite. Purtroppo però diverse cessioni sono in fase di stallo, a causa di motivi differenti. Sembrava ormai vicino il passaggio al Cagliari di Gianluca Gaetano, ma la trattativa ha subito un rallentamento improvviso. Come riporta l’Unione Sarda, la formula dell’affare e la cifra dell’affare starebbero ostacolando la trattativa. I sardi spingono per un prestito oneroso, mentre il Napoli vorrebbe una cessione a titolo definitivo per il centrocampista italiano.

Nel corso di queste settimane si è parlato molto del futuro di Gaetano, per cui è stata confermata la nuova cessione. Il club di De Laurentiis stavolta vorrebbe cedere Gaetano a titolo definitivo, per monetizzare la sua uscita. Il Cagliari sembrava intenzionato a fare questo sforzo economico per acquistare Gaetano, ma nelle ultime ore i sardi avrebbero fatto qualche passo indietro. Difatti i sardi vorrebbero prendere Gaetano con un nuovo prestito oneroso, e non più a titolo definitivo. Il rallentamento improvviso nell’affare tra Napoli e Cagliari potrebbe favorire l’intromissione di altri club di Serie A, che avevano mostrato il loro interesse per il centrocampista italiano.

Gaetano continua ad aspettare, anche se il cambio di posizione del Cagliari potrebbe portare il centrocampista a fare altre scelte. Difatti Gaetano aveva deciso di dare priorità al Cagliari in caso di cessione, proprio perché il club sardo gli aveva dato la possibilità di mettersi in mostra nella scorsa stagione. Purtroppo il tentennamento improvviso dei sardi sulla formula dell’affare per l’acquisto del centrocampista potrebbe far cambiare idea anche allo stesso Gaetano. Il centrocampista del Napoli potrebbe quindi decidere di valutare anche le eventuali offerte di altre società, qualora dovessero presentarsi in maniera decisa alla porta degli azzurri. La trattativa dipende dunque dal Cagliari, che dovrà accontentare le richieste del Napoli se vorrà acquistar Gaetano, o abbandonare la pista e virare su altri profili.