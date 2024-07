Calciomercato Napoli, occhi sull’ex Inter: Conte vuole riportarlo in serie A

Il club azzurro potrebbe presto necessitare di un colpo a centrocampo. Questo reparto valuta diversi nomi tra acquisti e cessioni.

Il calciomercato del Napoli è in continuo sviluppo, il club azzurro sta valutando diversi nomi in entrata e in uscita e il lavoro del neo ds Giovanni Manna è costante. Se in difesa gran parte del mercato è stato fatto presto potrebbero esserci novità negli altri reparti, ovviamente il tutto legato soprattutto alle uscite.

In attacco tutto dipende da Victor Osimhen e la sua eventuale maxi cessione. Senza partenze non ci saranno arrivi illustri e ovviamente l’affare Lukaku finirebbe per sfumare. Il Napoli potrebbe fare però qualcosa a centrocampo, soprattutto visto le situazioni di Cajuste e Gaetano. Il francese vede il futuro in bilico e la società attende offerte mentre il gioiellino campano è ormai prossimo all’addio con il Cagliari favorito sul Parma.

In caso di cessioni il Napoli potrebbe fare qualcosa in entrata visto che è già partito anche Zielinski e sulla mediana rischierebbero di restare solo Anguissa, Folorunsho e Stanislav Lobotka. Secondo quanto riporta Tmw il Napoli valuta l’ingresso di un incursore in rosa e piace molto un’ex stellina della Primavera dell’Inter, il giovane Cesare Casadei.

La società nerazzurra ha ceduto il centrocampista per fare cassa un paio di anni fa, il Chelsea investi’ quasi 20 milioni di euro per il giocatore, ma Casadei non ha mai brillato in Inghilterra e quindi è probabile la cessione.

Dall’Inter al Napoli, un dettaglio favorisce gli azzurri

Casadei ha giocato l’ultima stagione tra le fila del Leicester e proprio con quell’Enzo Maresca diventato ora tecnico dei Blues. Il feeling tra i due non è straordinario e al momento il giocatore è tra i tanti giocatori in uscita dal Chelsea. I Blues non lo hanno convocato per il ritiro e quindi la cessione è quasi certa, il Napoli ha fatto più che un sondaggio e l’affare potrebbe concretizzarsi a ottime condizioni.

Le due squadre stanno già trattando per Lukaku e ora il Napoli valuta anche l’affare Casadei. Prima ovviamente devono esserci le uscite, ma soprattutto per Gaetano appare ormai questioni di giorni. Casadei è uno dei talenti più interessanti del calcio italiano e Conte sarebbe entusiasta di gestirne le potenzialità in serie A.

Il giocatore gradirebbe e non poco tornare in serie A, l’esperienza inglese non ha funzionato e ora vorrebbe ripartire nuovamente dal nostro campionato.