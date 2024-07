Affare Osimhen, distanza tra Napoli e PSG: intanto due club monitorano la situazione

Il Napoli sta discutendo con il PSG il trasferimento di Osimhen, ma c’è ancora una grande distanza. Intanto due club osservano la situazione e attendono sviluppi.

La dirigenza del Napoli prosegue il proprio lavoro sulla cessione di Victor Osimhen al PSG. Il club parigino è attualmente in pole per l’acquisizione del nigeriano, ma c’è una grossa distanza tra la domanda del Napoli e l’offerta dei francesi.

L’affare dunque è in una fase di stallo, in cui gli azzurri aspettano le mosse del PSG. Nel frattempo due club interessati al nigeriano osservano la situazione e la sua evoluzione.

Affare Osimhen, Napoli e PSG lontani dall’accordo: due club monitorano la situazione

Il Napoli è al lavoro per piazzare quanto prima Victor Osimhen. Purtroppo però per gli azzurri non si sta rivelando un compito semplice, con numerosi imprevisti e difficoltà nel trovare un club disposto ad accontentare le proprie richieste. Il PSG non è intenzionato ad accontentare la richiesta di 110 milioni del Napoli, a cui offre invece 80 milioni. Come riporta il giornalista di RMC Sport, Fabrice Hawkins, il PSG vorrebbe tesserare Osimhen, ma ci sono diverse difficoltà nel trovare l’accordo col Napoli. Di conseguenza si sarebbero rifatti sotto Chelsea e Al-Ahli, che starebbero monitorando la situazione ed i suoi sviluppi.

I due club interessati ad Osimhen starebbero osservando con attenzione l’evoluzione della trattativa tra Napoli e PSG, con l’auspicio che venga portata avanti, ma non risolta. In questo modo, i due club potrebbero poi tornare alla carica per Osimhen, con richieste ulteriormente più basse rispetto a quelle proposte dal PSG. Il Napoli deve quindi valutare attentamente la situazione in merito alla cessione di Osimhen, cercando di trovare l’accordo col PSG quanto prima. Per gli azzurri è una situazione piuttosto delicata, visto che il prolungare della trattativa col PSG può solamente peggiorare la cessione di Osimhen.

Difatti col passare dei giorni, è difficile che qualsiasi club accontenti le richieste del Napoli, ed anzi inizi a giocare al ribasso. Nelle intenzioni del Napoli c’è quella di cedere Osimhen, ma ricevendo la massima cifra possibile. In caso contrario, seriamente il Napoli dovrebbe valutare la permanenza del nigeriano, visto che le offerte sarebbero sempre più basse. La dirigenza del Napoli si ritrova dunque a fronteggiare una situazione piuttosto spinosa e complessa. Gli azzurri sperano di chiudere la questione quanto prima, ma la sensazione è che il Napoli debba iniziare a prendere in seria considerazione l’abbassamento delle pretese. In caso contrario, il Napoli rischia di dover trattenere in rosa Osimhen ad ogni costo.