UFFICIALE – Napoli, arriva una cessione: lascia gli azzurri in prestito

Arriva una cessione per il Napoli: lascia ufficialmente gli azzurri in prestito, è arrivato il comunicato.

Dopo un inizio di calciomercato davvero intenso sotto il punto di vista delle operazioni in entrata, per il Napoli è adesso tempo anche di operazioni in uscita. C’è infatti sia da incassare un po’ si somme utili a finanziare i prossimi acquisiti, che da liberare lo spazio in rosa che servirà al loro arrivo.

Inoltre, ci sono anche da piazzare diversi giovani calciatori, i quali sono alla ricerca della prossima avventura in prestito. Il Napoli valuterà poi negli anni se per loro potrà esserci un futuro all’interno della rosa azzurra o se per loro, magari, sarà il tempo di una cessione definitiva.

Napoli, ufficiale la cessione di Cioffi, passa al Rimini in prestito

C’è stata un’operazione al riguardo: si tratta di quella che porta ufficialmente Antonio Cioffi in prestito al Rimini. Il passaggio è stata annunciato sui canali ufficiali della società biancorossa.

Nuova avventura quindi per Cioffi dopo il prestito all’Ancona della scorsa stagione, dove aveva collezionato 29 presenze e 4 assist. Nel 2022/2023, invece, l’attaccante aveva giocato in prestito al Pontedera, ottenendo 7 gol in 34 presenze. Adesso per lui un’altra esperienza in Serie C, utile a crescere ancora e magari tentare un salto nelle serie superiori nelle prossime stagioni.