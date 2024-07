Ritiro Napoli, la società svela i prezzi dei biglietti per le amichevoli: l’annuncio del club!

Il Napoli continua la propria preparazione in vista della nuova stagione. Le ultime sulle sfide amichevoli in programma per gli azzurri.

In casa Napoli c’è tanta voglia di ripartire e si proverà a farlo nel miglior modo possibile in vista della nuova stagione. Il lavoro svolto a Dimaro è stato ottimale, motivo per il quale i ragazzi di Antonio Conte son pronti a spostarsi a Castel di Sangro. Dopo alcuni giorni di relax, la squadra inizierà la seconda parte del ritiro estivo che sarà ricco di appuntamenti importanti. Non a caso, ci saranno diversi test amichevoli dove sarà data la possibilità ai tifosi di assistere ai nuovi schemi del tecnico.

Infatti, proprio nelle ultime ore, la società azzurra ha spiegato le modalità d’acquisto dei biglietti. Il Napoli disputerà ben tre match amichevoli, i quali avranno come protagonisti i migliori interpreti. Le avversarie saranno Egnatia, Brest e Girona e tutti i match andranno in scena allo stadio comunale Patini di Castel di Sangro. Di seguito i prezzi e le modalità d’acquisto sottolineate dal club azzurro.

Ritiro Napoli, i prezzi dei biglietti per le amichevoli: le ultime

Il Napoli è pronto a scendere in campo nella preseason. Il club azzurro disputerà ben tre match amichevoli contro Egnatia, Brest e Girona. La squadra di Antonio Conte disputerà le sfide durante il ritiro a Castel di Sangro, e verrà data la possibilità ai tifosi di assistere ai match. Infatti, nelle ultime ore, la società ha svelato i prezzi dei biglietti e non solo. Di seguito l’elenco.

Napoli-Egnatia 28 luglio ore 20:00: Tribuna Onore A e B, Tribuna Lato Sud (25-40), Distinti (14-25), Curva Sud e Nord (10-14). Napoli-Brest 31 luglio ore 20:00: Tribuna Onore B, Tribuna Lato Sud (25-40), Distinti (14), Curva Sud e Nord (10-14). Napoli-Girona 3 agosto ore 18:30: Tribuna Onore A, Tribuna Lato Nord, Tribuna Onore B, Tribuna Lato Sud (25-40), Distinti (14-25), Curva Sud e Nord (10-14).

I test amichevoli saranno naturalmente cruciali per Antonio Conte. Attraverso le sfide sopracitate, l’allenatore azzurro proverà quantomeno a capire le condizioni dei suoi giocatori e non solo. Infatti, l’inizio della stagione si avvicina sempre più e il neo condottiero non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato. Nelle prossime ore proseguirà la preparazione, attraverso la quale si proverà ad arrivare in modo “perfetto” alla prima uscita ufficiale della stagione.