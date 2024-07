“Dipende tutto da Conte”, il retroscena sul futuro dell’uomo mercato

Sul futuro di un giocatore del Napoli di Antonio Conte è stato svelato un retroscena che potrebbe cambiare il suo destino.

Dopo gli undici giorni trascorsi a Dimaro, Antonio Conte ha concesso ben tre giorni di riposo ai suoi calciatori. In Trentino, così come ammesso dagli stessi giocatori durante alcuni interventi, il tecnico pugliese ha fatto lavorare davvero tanto la sua nuova squadra.

Archiviato il ritiro di Dimaro, quindi, la mente di Antonio Conte è tutta rivolta verso il ritiro di Castel di Sangro, il quale inizierà giovedì prossimo. In Abruzzo, di fatto, l’ex CT avrà a disposizione tutto il parco giocatori. Tuttavia, tra questi bisogna inserire un calciatore che sembra essere destinato a salutare i colori azzurri.

Calciomercato Napoli, Mario Giuffredi su Gaetano: “La permanenza di Gianluca in azzurro dipende da Conte”

Il giocatore in questione è Gianluca Gaetano. Il centrocampista, prodotto del vivaio del Napoli, ha infatti espresso al club partenopeo la sua volontà di giocare in una squadra che gli garantisca più continuità. Proprio sul futuro del calciatore sono arrivate delle importanti dichiarazioni da parte del suo agente, ovvero Mario Giuffredi: “Se Gianluca resterà al Napoli? Dipende tutto da Conte: se non lo riterrà idoneo, troveremo un’altra strada”.

Questa ‘strada’, citando proprio Mario Giuffredi, potrebbe essere stata già percorsa da Gaetano. La squadra che sta premendo di più per il centrocampista è infatti il Cagliari, dove l’azzurro ha giocato in prestito la seconda parte della stagione scorsa. Da ricordare che sul giocatore del Napoli, oltre a quello del team sardo, c’è anche l’interessamento del Parma dell’ex azzurro Fabio Pecchia.