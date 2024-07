“A Dimaro c’è stato un giovane che ha colpito tutti. Ricorda Lobotka”: l’annuncio dell’esperto

Il ritiro del Napoli si è concluso, ma non senza sorprese. Infatti, nelle ultime ore, un giovane azzurro è entrato nelle “grazie” dello staff azzurro venendo paragonato anche a Stanislav Lobotka.

La preparazione del Napoli a Dimaro è stato ottimale in vista dell’inizio della stagione. Mister Antonio Conte non ha voluto trascurare nulla, neppure gli aspetti più “irrilevanti”. L’allenatore è da sempre un maniaco della perfezione, motivo per il quale durante gli allenamenti ha guardato con attenzione i diversi giovani presenti in rosa.

Uno su tutti avrebbe però impressionato Antonio Conte e il suo staff. Si tratta di Gennaro Iaccarino, classe 2001 che si è reso autore di un ritiro coi fiocchi. Nelle ultime ore, il nome del giovane centrocampista è finito sulla bocca di tutti, facendo rapidamente il giro del web. Non a caso, il giornalista Gianluca Gifuni ha analizzato le qualità del calciatore.

Gifuni: “Iaccarino sembra la fotocopia di Lobotka in campo”

Il Napoli continua la preparazione in vista della prossima stagione. Intanto, nelle ultime ore, il giornalista Gianluca Gifuni, inviato di Radio Marte ha analizzato le qualità di Gennaro Iaccarino durante la trasmissione “Forza Napoli Sempre – Summer Edition. L’esperto ha provato a fare una sorta di panoramica di quel che sono le qualità del centrocampista. Di seguito le sue parole.