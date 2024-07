Mercato Napoli, quattro club su Cheddira: spunta la posizione del club

Cosa farà il Napoli con Walid Cheddira? Quattro squadre che seguono l’attaccante, spunta anche la posizione del club azzurro.

Walid Cheddira si è ben messo in mostra durante il ritiro di Dimaro, dimostrando di voler mettere tutto in campo per provare a strappare l’ok di Conte alla permanenza. Dopo l’ottima stagione lo scorso anno al Frosinone, il giocatore marocchino spera di avere la concreta possibilità di giocarsi le proprie chance all’ombra del Vesuvio.

Tutto, ovviamente, passa per Antonio Conte e la voglia da parte dell’allenatore di voler investire su di lui. Certo, Cheddira ha tanti estimatori e questo è un aspetto chiaro a tutti ormai da tempo: ci sono ben quattro squadra di Serie A che stanno monitorando la sua situazione a distanza.

Mercato Napoli, cosi si fa con Cheddira? Quattro squadra su di lui, ma il club azzurro…

Verona, Empoli, Genoa e Venezia: sono queste le quattro squadra che, secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Niccolò Schira, starebbero seriamente pensando di mettere le mani sull’attaccante. Ad oggi, però, la posizione del Napoli sembra chiara.

E’ lo stesso Schiara a far presente come il club partenopeo, almeno al momento, non avrebbe alcuna intenzione di lasciare andare Cheddira: serve ancora tempo per valutare la sua posizione, la cessione non è contemplata in questa fase.