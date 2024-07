Napoli, Spinazzola spiazza: “A Siena parlavo in napoletano”, poi svela un retroscena su Juan Jesus

Dopo la conferenza stampa di presentazione di qualche giorno fa, Leonardo Spinazzola ha rilasciato altre dichiarazioni.

Il Napoli di Antonio Conte sta per terminare il ritiro di Dimaro. Nella serata di ieri, infatti, c’è stata anche la presentazione della squadra. Mentre nella giornata di oggi ci sarà l’ultima amichevole in programma in Trentino, ovvero quella contro il Mantova di Davide Possanzini.

. Tra i giocatori più attesi della gara contro il Mantova bisogna sicuramente il neo arrivato Leonardo Spinazzola. Proprio quest’ultimo ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti.

Napoli, Spinazzola: “Nel convitto di Siena parlavo solo in napoletano. La mia famiglia è entusiasta di essere qui”

L’ex calciatore della Roma, esattamente ai microfoni ufficiali del club partenopeo, ha parlato così dei suoi primi giorni in azzurro: “Cosa posso dire sulla città di Napoli? Mi ha colpito molto. Le persone sono davvero cordiali e gentili. Tutta la mia famiglia è entusiasta di essere qui. Mio figlio? Guarda costantemente video e gare di calcio. Mi dice sempre: ‘Papà, lui è molto più forte di te’’’.

Leonardo Spinazzola ha poi continuato il suo intervento, svelando anche un retroscena su Juan Jesus: “Nei primi miei due anni a Roma, i nostri figli sono cresciuti insieme. Erano migliori amici e sono felici di essersi ritrovati”. Il laterale si è poi soffermato sul suo ‘rapporto’ con il dialetto partenopeo: “A 14 anni ero in convitto a Siena, dove c’erano tutti napoletani. Conoscevo a memoria tutte le canzoni. Anche a casa parlavo in napoletano”.

Sin dal momento del suo arrivo in azzurro, di fatto, Leonardo Spinazzola è entrato subito in sintonia con tutto l’ambiente azzurro. Il campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini nel 2021, infatti, sembra che sia un giocatore del Napoli da tempo e non da poche settimane.

L’ex calciatore della Roma in azzurro, come ribadito nella sua conferenza stampa di presentazione, avrà come l’obiettivo di dimostrare ancora una volta la sua integrità fisica. Dal grave infortunio riportato durante l’Europeo del 2021, infatti, a Spinazzola è stato più volte additato di essere un calciatore che garantisce poche partite all’anno.

Tuttavia, il calciatore negli ultimi suoi due anni alla Roma è riuscito a disputare la bellezza di 66 partite. Leonardo Spinazzola, con la probabile cessione di Mario Rui, si giocherà quindi il posto sulla corsia sinistra con Mathias Olivera. Con quest’ultimo, considerando anche la sua ottima Copa America con l’Uruguay, partirà sicuramente favorito per il posto da titolare.