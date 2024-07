Mazzocchi: “Per Conte c’è una cosa che va al primo posto”, avete sentito?

Pasquale Mazzocchi ha parlato ai microfoni di Radio CRC nel corso del post partita contro il Mantova, seconda e ultima amichevole del ritiro di Dimaro.

Il Napoli porta a casa la seconda vittoria amichevole in questa fase di preparazione estiva, la cui prima parte si sta tenendo a Dimaro, contro il Mantova. In Val di Sole, Antonio Conte ha avuto modo di toccare con mano la rosa a sua disposizione e le due uscite amichevoli (la prima con la rappresentativa dell’Anaune Val di Non, la seconda, per l’appunto, con il Mantova) sono servite al tecnico leccese anche per vedere qual è lo stato della preparazione fisica. Carichi di lavoro importanti per la squadra azzurra, che per la prima volta ha approcciato ai metodi di lavoro dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale che sono noti per la loro costanza e forza.

A parlarne, tra le altre cose, è stato il terzino Pasquale Mazzocchi, che nel corso dell’intervista rilasciata a Radio CRC ha fatto il punto della situazione a ritiro praticamente finito. L’ex Salernitana ha ribadito come il lavoro messo a punto da Antonio Conte e il suo staff sia stato molto duro, sottolineando però come tali sforzi siano premiati da una gamba che, finalmente, sembra girare bene.

Mazzocchi: “Faccio i complimenti al Mantova. A Dimaro si lavora bene”

L’esterno Pasquale Mazzocchi ha affidato ai microfoni di Radio CRC le prime impressioni non appena il direttore di gara ha decretato la fine di Napoli – Mantova con il triplice fischio.

Di seguito, quanto dichiarato dal calciatore azzurro:

“Voglio fare i complimenti al Mantova, perché è un’ottima squadra e gioca veramente bene. La cosa importante oggi era far andare meglio le gambe. Stiamo lavorando veramente tanto e il lavoro fatto oggi sta iniziando a farsi vedere. La prima caratteristica del Napoli di Conte deve essere lo spirito di sacrificio, accompagnato da un valore tecnico importante e stiamo cercando di lavorare su queste cose. Siamo stati bene in questo ritiro di Dimaro. È una località importante, si sta freschi e qui si lavora bene”.

Un bilancio positivo, dunque, da parte dell’esterno ex Salernitana, che ha come obiettivo quello di convincere Antonio Conte a lasciargli quanto più spazio possibile, così come ammesso dallo stesso diretto interessato nell’incontro in piazza con i tifosi giunto in Val Di Sole per dare tutto il loro sostegno a una squadra che entra sempre più nel vivo nella nuova era.