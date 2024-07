Ultim’ora Lukaku, il belga è più vicino: grande gesto, vuole Napoli a tutti i costi

Il centravanti belga Romelu Lukaku è sempre più vicino a essere un nuovo attaccante del Napoli. Accordo raggiunto.

Lukaku è sempre più vicino a diventare un giocatore del Napoli. Il centravanti belga non vede l’ora di diventare un nuovo attaccante del club partenopeo e raggiungere il suo mentore Antonio Conte. Nonostante i rumors di difficoltà nelle trattative arrivano buone notizie.

Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla trattativa Lukaku e ha rivelato un bellissimo gesto dell’attaccante. Il giocatore ha trovato l’accordo con il Napoli per un triennale da 6 milioni a stagione più bonus, la chiara dimostrazione che Romelu vuole vestire la maglia azzurra.

Attualmente Lukaku ha infatti un contratto da 11 milioni a stagione con i Blues ed è pronto a dimezzarlo per arrivare a Napoli. Il giocatore non ha alcuna intenzione di lasciare il calcio che conta e vuole prendersi le sue rivincite a Napoli, per iniziare un nuovo progetto, probabilmente l’ultimo della sua grande carriera. Il Napoli e Lukaku sono più vicini, raggiunto l’accordo economico tra le parti. Ora bisognerà però trattare con il Chelsea.

Al momento le parti sono distanti, il Chelsea chiede oltre 35 milioni mentre il Napoli non vuole andare oltre i 25 milioni di euro. Molto resta legato però al futuro di Victor Osimhen e al suo possibile passaggio al PSG.

Calciomercato Napoli, Lukaku più vicino

Come sottolinea Di Marzio Lukaku e il Napoli è ormai questione di tempo. Gli azzurri hanno scelto il belga come attaccante per la prossima stagione e il giocatore vuole rilanciarsi dopo l’annata con alti e bassi in maglia giallorossa. Lukaku ha disputato la miglior stagione della sua carriera con Conte e ora – consapevole della fiducia del tecnico – è pronto a dimezzarsi lo stipendio per lavorare nuovamente con lui.

Gli azzurri dovranno lavorare ai fianchi del Chelsea, consapevole che i Blues non vogliono svendere l’attaccante mentre la società partenopea vorrebbe uno sconto per un giocatore ormai oltre i 30 anni. Le trattative andranno avanti, il Napoli prima di chiudere deve prima cedere definitivamente Osimhen e poi lavorerà con il Chelsea.

Potrebbero passare ancora settimane ma intanto grande gesto di Lukaku che dimostra di volere a tutti i costi ricongiungersi con Conte e vestire cosi la maglia del Napoli. Il mercato del Napoli è in fermento e – ormai a pochi giorni dal termine di Dimaro – la società lavora per regalare il nuovo bomber a Conte.