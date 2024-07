Lukaku-Napoli, c’è già l’accordo tra le parti: l’alta richiesta del Chelsea irrita De Laurentiis!

Romelu Lukaku è pronto ad approdare al Napoli, ma prima sarà necessario l’accordo con il Chelsea. Le ultimissime sull’operazione.

L’arrivo di Antonio Conte al Napoli chiama inevitabilmente Romelu Lukaku. Quest’ultimo, dopo l’ultima parentesi nella Capitale con la maglia della Roma, sarebbe desideroso di tornare (ancora una volta) in Serie A. Questa volta, però, il tutto sarebbe diverso vista la presenza di un condottiero che conosce molto bene. Infatti, Conte e il belga sono stati assoluti protagonisti ai tempi dell’Inter, motivo per il quale il bomber potrebbe raggiungere nuovamente i suoi livelli.

Naturalmente, Romelu Lukaku prenderà il posto di Victor Osimhen. Quest’ultimo, si è promesso sposo al PSG e non intende fare retromarcia (vista anche la clausola presente nel contratto). Il Napoli, grazie alla cessione del nigeriano, dovrebbe guadagnare circa 120 milioni di euro, i quali dovranno poi essere reinvestiti sul mercato in entrata. La necessità rappresenta proprio l’attacco, con il bomber del Chelsea che attende solo la chiamata del club partenopeo.

Lukaku attende l’affondo del Napoli: manca l’accordo con il Chelsea

Il Napoli lavora ininterrottamente per portare Romelu Lukaku a Napoli. Nelle ultime ore, la dirigenza azzurra starebbe perfezionando la cessione di Victor Osimhen, per poi sferrare l’assalto per il belga. Come riportato da “Il Mattino” l’accordo tra giocatore e società è presente già da un po’ ed è completo al 100%. Infatti, le parti hanno trovato un punto d’incontro anche sui diritti d’immagine. La missione complessa comprende però il Chelsea, il quale ha stabilito il prezzo ufficiale.

Il club londinese vuole assolutamente cedere l’attaccante, ma al tempo stesso non ha alcuna intenzione di svenderlo. Infatti, nelle ultime ore, il Napoli ha presentata un’offerta da circa 27 milioni di euro che però è stata rispedita al mittente. Si tratta di una prova di “forza” degli inglesi, i quali chiedono 45 milioni di euro per la cessione di Romelu Lukaku. Naturalmente, si tratta di una cifra molto elevata, motivo per il quale l’agente del belga sta lavorando con la dirigenza.

Oltre a ciò, sarà naturalmente cruciale anche la volontà del calciatore. Quest’ultimo, non ascolta nessuna offerta e vuole solo il Napoli in vista dei prossimi anni. Infatti, l’attaccante belga è apparso molto entusiasta all’idea di tornare a lavorare con Antonio Conte alla Corte del Vesuvio. Le prossime ore saranno cruciali per definire l’operazione e regalare agli azzurri un nuovo bomber.