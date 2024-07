Cosa aspettarsi dal Napoli? Le risposte dei membri dello staff di Conte

In serata è andata in scena la presentazione dello staff di Conte. I vari membri dello staff hanno fornito delle indicazioni importanti sul lavoro che sarà svolto sulla squadra.

Diversi di loro hanno poi risposte alle domande dei giornalisti presenti, fornendo delle indicazioni sul lavoro che sarà svolto sulla squadra e non solo.

Napoli, cosa aspettarsi dagli azzurri in stagione: le risposte dei membri dello staff di Conte

C’è grande entusiasmo attorno al Napoli dopo l’ultima stagione negativa. L’avvento di Conte ha ridato gioia e fiducia all’ambiente per la stagione ormai imminente. Ad essere entusiasti sono anche i vari membri dello staff di Conte, che sono stati presentati questa sera a Dimaro. Sono intervenuti i vari Stellini, Sandreani, Ancora e Gianluca Conte, che hanno fornito delle indicazioni sul Napoli e sul lavoro che sarà svolto:

SUI MIGLIORAMENTI DELLA DIFESA (Stellini) – “Tutti i difensori si stanno comportando bene. Di Lorenzo e Olivera braccetti? Voglio prima vederli all’opera, voglio vedere lo stesso atteggiamento dei loro compagni in questi giorni”. SULL’ALIMENTAZIONE DEI GIOCATORI IN VACANZA (Ancora) – “Non li abbiamo ancora valutati e quindi no. Ma è stato inviato già tutto quello che serve per farli presentare nella migliore forma possibile”. SULLA COSTRUZIONE DELL’IDEA DI GIOCO (Sandreani) – “La costruzione passa da tre difensori più due centrocampisti e sulla trequarti il gioco passa dai 2 trequartisti, i quinti che diventano offensivi più la punta. Conoscendo Conte da diversi anni, non penso ci vorrà tanto al gruppo per memorizzare le giocate. All’inizio è complicato perché sono sofisticate, ma quando riescono a essere assorbite dai giocatori andranno a ruota libera”. LAVORO AL CENTRO DI TUTTI (Gianluca Conte) – “Il mister ci ha inculcato sempre il discorso del lavoro e dell’eccellenza, lui è il primo che si mette in discussione e noi cercheremo di fare il massimo per il bene del Napoli e di tutta la tifoseria”.

I vari membri dello staff hanno parlato di vari temi, toccando i temi di campo, fino all’alimentazione dei vari calciatori. La cura ai dettagli è maniacale sotto la gestione di Antonio Conte, e come lo è stato nelle precedenti esperienze, si appresta ad esserlo anche al Napoli. Dalla difesa da ricostruire partirà l’idea di gioco di mister Conte, che insieme al suo intero staff cercherà la via migliore per rilanciare il Napoli dopo l’ultima annata negativa.