Nessun giocatore del Napoli bocciato da Conte: arriva la precisazione

Nel corso degli ultimi giorni si è parlato dei primi bocciati da Conte durante il ritiro di Dimaro. Arriva la precisazione che smentisce le voci circolate .

In casa Napoli diversi azzurri sono stati messi nella lista dei partenti dopo l’ultima stagione, mentre il futuro di altri è ancora in bilico. Dal ritiro di Dimaro-Folgarida si è parlato delle prime bocciature di Conte, che avrebbe fatto fuori alcuni azzurri.

Le voci sono state prontamente smentite da Gazzetta.it, che ha precisato la posizione dei vari azzurri.

Napoli, nessuna bocciatura di Conte: arriva la precisazione

Nelle ultime ore attorno al Napoli sono iniziati a trapelare dei nomi di alcuni azzurri, che sarebbero stati bocciati da mister Conte dopo questi giorni di ritiro a Dimaro. La situazione ha creato diverso scompiglio. A precisare la situazione è stata Gazzetta.it, che riporta come non sia arrivata alcuna bocciatura da parte di Conte per quanto riguarda i vari azzurri. Difatti si era parlato di bocciatura per Simeone, Natan, Ostigard, Ngonge e Cheddira su tutti, ma così non è affatto. Le somme saranno tirate al termine del ritiro di Castel di Sangro, ma ad oggi nessun azzurro è stato bocciato dal tecnico salentino.

Sulla vicenda ha detto la sua anche il giornalista di nota fede partenopea, Carlo Alvino, tramite un tweet sul proprio profilo X:

“Antonio Conte non ha bocciato nessuno. Sarebbe irriguardoso il solo pensarlo conoscendo con quanta meticolosità il tecnico azzurro svolge il suo lavoro. Le valutazioni dell’allenatore sul gruppo verranno fatto secondo il suo stile : si considererà l’aspetto tecnico, tattico e motivazionale di ognuno e poi eventualmente si prenderanno delle decisioni. Questo avverrà a chiusura ritiro di Castel di Sangro. Ovviamente l’ imprevedibilità del mercato potrebbe accelerare qualche operazione in uscita”.

Difatti è ancora prematuro parlare di bocciature, soprattutto visti i pochi giorni di lavoro svolti finora. Sicuramente Conte sarà chiamato a dare delle indicazioni alla società su alcuni azzurri, ma ciò dovrebbe avvenire entro la fine del ritiro di Castel di Sangro. Difatti ci sono ancora quasi tre settimane di lavoro prima dell’esordio ufficiale in stagione in Coppa Italia contro il Modena. Nell’arco di queste settimane, possono cambiare radicalmente diverse situazioni, e quindi ad oggi è inutile parlare di bocciati e promossi.

Anche Alvino ha dunque spento ogni voce circolata in queste ore sui possibili giocatori messi da parte da Conte, e che dunque sarebbero finiti sul mercato. Questi discorsi sono rimandati tra qualche settimana, quando al termine del ritiro abruzzese, Conte tirerà le prime somme. In quel momento poi si delineerà il futuro di diversi azzurri, che rimarranno al Napoli o saranno ceduti in questa sessione di mercato. Smentita dunque la voce sui possibili bocciati da parte di Conte, con il tecnico salentino che non ha tirato ancora alcuna somma.