Cessione Gaetano, fissato l’incontro tra Napoli e Cagliari: quando avverrà

Uno degli azzurri che sarà ceduto nel corso di questa sessione di mercato è Gianluca Gaetano. Fissato l’incontro che potrebbe definire la cessione.

Dopo l’ottima seconda parte di stagione in prestito al Cagliari, Gianluca Gaetano è rientrato al Napoli. Il centrocampista azzurro è partito con la squadra per il ritiro di Dimaro, dove c’era la speranza di una permanenza.

Purtroppo Conte ha deciso di non puntare sul centrocampista italiano, che presto sarà ceduto. È stato fissato l’incontro che potrebbe definire ufficialmente la cessione di Gaetano.

Napoli, fissato l’incontro col Cagliari per la cessione di Gaetano: quando si terrà

Il mercato del Napoli è partito col botto, con gli azzurri che hanno messo a segno i colpi Spinazzola, Rafa Marin e Buongiorno. Dopo i colpi in entrata, il Napoli ha portato la propria attenzione alla cessione dei vari esuberi. Tra questi c’è Gianluca Gaetano, che Conte ha inserito nella lista dei cedibili. Il Cagliari è in pole per il suo acquisto, è arrivano delle novità circa la chiusura dell’affare. Come riporta Nicolò Schira, è atteso per settimana prossima l’incontro tra Napoli e Cagliari per definire il passaggio di Gaetano a titolo definitivo al club sardo. Nulla da fare dunque per Gaetano, che si appresta a salutare definitivamente il Napoli.

Il centrocampista italiano nonostante le buone prestazioni inanellate proprio con il Cagliari nella seconda parte dello scorso campionato, non è riuscito a convincere Conte a trattenerlo in rosa. Di conseguenza Gaetano è finito sulla lista dei cedibili insieme agli altri esuberi. Sul centrocampista del Napoli c’era ovviamente l’interesse del Cagliari, ma anche di altri club di Serie A, tra cui il Parma. L’accelerata l’ha data però proprio il Cagliari, che si appresta ad abbracciare nuovamente Gaetano, che stavolta arriverà a titolo definitivo. D’altronde Gaetano aveva dato priorità proprio al Cagliari in caso di mancata permanenza al Napoli, e la parola sarà rispettata.

Nel corso della prossima settimana dovrebbe tenersi l’incontro decisivo tra le parti, in cui sarà sancito il tutto. Gaetano è dunque pronto a lasciare il Napoli – ma in maniera definitiva – per provare ad affermarsi e mettersi in mostra al Cagliari. Il centrocampista italiano chiuderà il ritiro di Dimaro-Folgarida insieme al Napoli, ma non ci sarà la partenza per quanto riguarda il ritiro di Castel di Sangro. Nel caso in cui l’affare non sarà ancora chiuso, Gaetano potrebbe attendere a Napoli la fumata bianca per il suo trasferimento al Cagliari, per cui manca ormai pochissimo.