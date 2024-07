Calciomercato Napoli, spunta il no di Conte: offerta rifiutata

Il Napoli di Antonio Conte sta lavorando in vista della prossima stagione. Il tecnico sta valutando i giocatori a disposizione.

Mancano solo pochi giorni e terminerà il ritiro di Dimaro, la prima parte (poi ci sarà Castel di Sangro) dove Antonio Conte sta effettuando un duro lavoro con tutti gli azzurri a disposizione. Mancano ancora alcuni reduci dagli impegni con le Nazionali, ma intanto il tecnico pugliese è molto attento alle prime indicazioni.

Sia gli allenamenti che la prima amichevole contro l’Anaune sono servite al tecnico per valutare i giocatori utili al suo progetto e chi invece potrebbe essere mandato via, in prestito o a titolo definitivo. Nelle ultime ore Repubblica ha parlato di una lista di 6 giocatori che il tecnico avrebbe ‘bocciato’ anche se a dire il vero la situazione è ancora in divenire.

Conte valuterà la rosa a disposizione tra Dimaro e Castel di Sangro dove torneranno anche i reduci da Europei e Coppa America. Occhio anche al mercato, sia in entrata che in uscita. Nell’amichevole contro l’Anaune ma anche durante gli allenamenti uno dei giocatori più attivi è stato Walid Cheddira, giocatore marocchino con grande voglia di fare. Il Napoli ha acquistato Cheddira dal Bari un anno fa, ma il giocatore ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Frosinone dove in generale ha avuto alti e bassi.

Calciomercato Napoli, mossa a sorpresa per l’attaccante

In molti vedevano in Cheddira un sicuro partente, un giocatore sul piede d’addio e pronto a salutare. Per alcuni poteva essere una pedina di scambio o un uomo da utilizzare sul mercato, ma le cose sembrerebbero essere cambiate. Come riporta Kiss Kiss Napoli sia Conte che Manna sono rimasti piacevolmente colpiti dall’attaccante e le cose quindi potrebbero cambiare con il giocatore non incedibile ma che verrà sicuramente valutato per questo nelle prossime settimane.

Nell’ultima stagione Cheddira ha collezionato 39 presenze e 8 reti e ha dimostrato buone qualità. E nelle ultime ore sia il Torino che l’Hellas Verona avrebbero presentato un’offerta per il giocatore, prontamente rifiutata dal Napoli. Walid gode nella fiducia di Cheddira e occhio che potrebbero esserci sorprendenti colpi di scena sul futuro del giocatore, Cheddira potrebbe restare e magari il Napoli potrebbe valutare la cessione del Cholito Simeone, appetito dalla Lazio.

Il mercato azzurro è appena cominciato, la società ha effettuato diverse mosse ma siamo alle prime battute e occhio quindi a possibili colpi di scena.