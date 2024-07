Addio Juve e affare per il Napoli: colpo di scena, spunta una nuova idea per Conte

Il Napoli lavora sia in entrata che in uscita e nelle ultime ore è spuntata una possibilità a sorpresa dalla serie A.

Con l’arrivo di Giovanni Manna e Antonio Conte il Napoli ha cambiato totalmente modus operandi e lavora con grandissima attenzione sul calciomercato. Il club è sicuramente tra i più attivi, ha effettuato diversi colpi ma lavora sia in entrata che in uscita valutando comunque qualsiasi opportunità.

Nelle ultime ore è spuntata una sorprendente idea, un nome in uscita dal suo club e che potrebbe essere perfetto per il modulo di Antonio Conte. Secondo quanto riporta Tmw il Napoli pensa all’esterno della Juventus Filip Kostic, uno dei giocatori in uscita dal club bianconero. La Juve ha diversi giocatori tra gli esuberi e Kostic non sembra adatto al gioco di Motta, al contrario di Conte che gradisce gli esterni di spunta a tutta fascia.

Al momento il Napoli ha diversi terzini sinistri, ma Olivera potrebbe essere utilizzato anche come braccetto nella difesa a tre e Mario Rui è invece in uscita, diviso tra un possibile ritorno in patria e una possibile cessione ad un club arabo. Prima le uscite e poi eventualmente il colpo in entrata con il Napoli che osserva attentamente la situazione in casa Juve.

Calciomercato Napoli, è sfida al top club europeo

Nonostante sia reduce da una stagione piuttosto complicata Conte apprezza molto Kostic e non è l’unico. Sul giocatore ci sono diversi club di Premier League, in particolare il Bournemouth sarebbe pronto a presentare un’offerta ma Kostic ambisce a club di natura superiore e sulle sue tracce ci sono Napoli e Atletico Madrid.

L’esterno piace molto a Simeone e i Colchoneros potrebbero provare l’assalto al giocatore. Il Napoli valuta il da farsi e attende la situazione, Kostic è uno dei possibili nomi in uscita dal club bianconero. E rispetto al passato, complice i buoni rapporti tra Giuntoli e Manna, non si esclude che Juventus e Napoli possano imbastire trattative di mercato.

Negli ultimi giorni si è discusso molto di un possibile scambio tra Federico Chiesa e Giacomo Raspadori, affare complicato per diversi motivi (dalla valutazione alla questione ingaggi). Il Napoli però potrebbe pescare in casa bianconera e potrebbe arrivare cosi il colpo a sorpresa. Occhio alle prossime settimane e a quello che potrebbe accadere tra i due club, storici rivali e questa volta possibili partner di calciomercato.