Raspadori-Chiesa, novità importante da Torino sullo scambio: c’entra Conte

Continua a tenere banco la questione tra Napoli e Juve riguardo il possibile scambio tra Raspadori e Chiesa. In arrivo il summit con Conte.

Quale sarà il futuro di Giacomo Raspadori? I tifosi del Napoli attendono di avere novità in merito all’attaccante ex Sassuolo, che nel corso dell’ultima stagione ha patito e non poco le difficoltà collettive, con tutte e tre le guide tecniche (Garcia, Mazzarri e Calzona, ndr) che si sono susseguite all’ombra del Vesuvio nella scorsa annata. La speranza da parte dei supporters partenopei è che con Antonio Conte la musica possa cambiare, con il nuovo modulo (il 3-4-2-1) che, sulla carta, potrebbe agevolare il numero 81.

In questi ultimi giorni, però, si sta parlando in maniera frequente dell’interesse della Juventus dell’ex Cristiano Giuntoli, che starebbe lavorando per portare l’ex Sassuolo in bianconero. C’è chi parla, inoltre, anche di un possibile coinvolgimento nella trattativa di Federico Chiesa, calciatore molto gradito ad Antonio Conte, che nelle prossime ore sarebbe pronto a un faccia a faccia con Raspadori. A sua volta, l’attaccante chiederà determinate garanzie da un punto di vista tecnico – tattica, magari anche per allontanare una volta e per tutte le varie voci di calciomercato.

Raspadori, il retroscena di gennaio: “Motta lo voleva già sei mesi”

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione in merito al possibile approdo di Giacomo Raspadori alla Juventus, voce che negli ultimi giorni è tornata prepotentemente di moda.

Il giornale rivela anche un retroscena legato al neo tecnico dei bianconeri, Thiago Motta, che avrebbe spinto già per averlo a Bologna nello scorso gennaio, indice di come il calciatore dei partenopei sia ritenuto dall’italo-brasiliano ideale per l’idea di calcio del tecnico stesso.

“Conte stravede per Chiesa”: Raspadori attende il faccia a faccia decisivo

Non è affatto un mistero che Antonio Conte abbia un certo gradimento per le qualità di Federico Chiesa, calciatore il cui accordo per il rinnovo del contratto, in scadenza con la Juventus nel 2025, tarda ad arrivare. “L’idea dello scambio intriga”, scrive il giornalista Nicolò Schira sull’edizione odierna di Tuttosport, a dimostrazione di come i rumors stiano man mano aumentando con il passare delle ore.

Buona parte della faccenda, se non tutto, dipenderà dal faccia a faccia tra Conte e Raspadori, in programma non appena avrà inizio la seconda parte di pre – campionato del Napoli a Castel Di Sangro. “Raspadori, dopo un anno vissuto più da tappabuchi che protagonista, si aspetta chiarezza”, si legge sul medesimo giornale. Thiago Motta, evidentemente, resta alla finestra in attesa di novità.