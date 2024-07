Mercato Napoli, raggiunto l’accordo con il Rennes per Ostigard: spunta la preferenza del calciatore!

Il Napoli è pronto a fiondarsi anche sul mercato in uscita. Il club azzurro è pronto a cedere Leo Ostigard nelle prossime ore.

Sono giorni caldi in casa Napoli per il futuro di alcuni giocatori. Tra questi, c’è senza dubbio Leo Ostigard. Il centrale azzurro viene da una stagione molto difficile, all’interno della quale è stato costretto ad assistere dalla panchina in più occasioni. L’ex Genoa non ha avuto molto spazio a disposizione e quindi non rientra nei piani del neo allenatore Antonio Conte.

Non a caso, nelle ultime ore, si starebbe lavorando proprio in questa direzione. L’obiettivo è cedere il giocatore per fare spazio in difesa, vista anche la trattativa in corso legata a Mario Hermoso. Al momento, un club sarebbe in pole per il norvegese e si tratta del Rennes. La compagine francese sembrerebbe interessata al giocatore, motivo per il quale è stata imbastita una trattativa importante.

Calciomercato Napoli, Ostigard in uscita: le ultime

Leo Ostigard è sempre più lontano dal Napoli. Il difensore azzurro non è la prima scelta di Antonio Conte, motivo per il quale con ogni probabilità si procederà alla cessione. Come riportato da “Il Mattino” c’è una compagine in netto vantaggio per l’acquisto del norvegese. Infatti, il Rennes ha già trovato l’accordo con il Napoli sulla base di un’offerta da 7 milioni di euro. Quindi, il futuro dell’ex Genoa potrebbe essere proprio in Francia.

Naturalmente, l’ultima parola spetta proprio al calciatore che dovrà decidere il proprio futuro. Come trapelato nelle ultime ore, Leo Ostigard preferirebbe restare in Italia, visto anche l’interessamento del Torino. Quindi, il calciatore attende una sorta di rilancio da parte del club piemontese per continuare a militare in Serie A.

Un possibile rilancio favorirebbe ovviamente il Napoli, il quale assisterebbe volentieri ad un’asta di mercato. La situazione però appare molto complessa, in quanto il Rennes è voglioso di chiudere l’operazione in tempi brevi per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Va ricordato che il mercato sta entrando nella sua fase cruciale, quindi in automatico anche l’affare sopracitato subirà sviluppi importanti nelle prossime settimane che indirizzeranno la trattativa da una parte o dall’altra.