Mercato Napoli, interesse per un giocatore della Premier League: l’ha richiesto Conte

Nonostante i primi tre colpi in entrata, il mercato del Napoli non si è ancora concluso, ed anzi ci saranno altri colpi. Intanto Conte ha richiesto un giocatore della Premier League.

Prosegue il lavoro del Napoli di Conte in quel di Dimaro-Folgarida, dove la squadra è giunta all’ottavo giorno di ritiro. Agli ordini di Conte ci sono anche due dei tre acquisti ufficializzati, con il solo Buongiorno che manca all’appello.

La società intanto lavora alle uscite, ma tenendo gli occhi puntati su altri profili da acquistare. Mister Conte ha richiesto un giocatore che milita in Premier League.

Interesse del Napoli per un giocatore della Premier League: è una richiesta di Conte

Il calciomercato del Napoli prosegue a fuoco lento, dopo lo sprint di queste prime settimane. I dirigenti sono al lavoro per sistemare le uscite di alcuni azzurri, per poi ritornare alla carica per chiudere altri acquisti. I colpi in difesa non sembrano essere finiti per il Napoli, con un nome nuovo finito nella lista degli azzurri. Come riporta Alan Myers a Sky Sports News, Conte avrebbe espressamente richiesto l’acquisto di Vitaliy Mykolenko dell’Everton. Il terzino ucraino è un nome che stuzzica particolarmente il tecnico salentino, che avrebbe chiesto alla dirigenza di acquistarlo per rinforzare le fasce.

Il terzino ucraino è in forza all’Everton, che si trova in trattativa con il Napoli per l’acquisto di Jesper Lindstrom. Al momento i due affari dovrebbero essere slegati, ma chissà che non possa nascere l’ipotesi scambio in fase di trattativa tra i due club. Nonostante l’acquisto di Spinazzola, Conte avrebbe chiesto anche l’inserimento nell’organico di Mykolenko, che potrebbe essere un’alternativa importante. L’interesse del Napoli per il laterale ucraino sembra essere più che concreto, vista la richiesta di mister Conte. Mykolenko diventa dunque un nuovo obiettivo di mercato del Napoli, con l’affare che potrebbe essere imbastito a breve con l’Everton.

Il concreto interesse per Mykolenko nonostante la presenza di Olivera e Spinazzola in rosa potrebbe essere un indizio per quanto riguarda l’idea tattica di Conte. Difatti Conte potrebbe decidere di schierare Olivera come braccetto di destro nella difesa a tre, con Mykolenko e Spinazzola relegati ai compiti di fascia. Il Napoli non dovrà affrontare altre competizioni oltre la Serie A e la Coppa Italia, e quindi avere tre terzini in rosa non dovrebbe essere una priorità per gli azzurri. Staremo a vedere se il Napoli deciderà di accontentare Conte ed acquistare Mykolenko, magari inserendolo nell’affare per la cessione di Lindstrom proprio all’Everton.