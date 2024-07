“L’agente lavora per la cessione”: arriva l’annuncio sull’addio imminente di un azzurro

Nel corso degli ultimi giorni si è intensificato il mercato in uscita del Napoli, con le prime cessioni ormai vicine. Intanto arriva l’annuncio che conferma l’addio di un azzurro.

Il mercato del Napoli prosegue senza sosta. Dopo aver ufficializzato i primi acquisti, il focus è passato esclusivamente alle cessioni degli azzurri che non fanno parte del progetto tecnico di mister Conte.

Il DS Manna è al lavoro per trovare una nuova sistemazione per diversi azzurri, prima di poter operare in entrata. Intanto arriva l’annuncio che conferma la cessione imminente per un azzurro.

Mercato Napoli, futuro scritto per un azzurro: arriva l’annuncio sull’imminente cessione

Nel corso dei prossimi giorni ci si aspettano le prime operazioni in uscita del Napoli, con gli azzurri che non fanno parte del progetto che saranno ceduti. Oltre all’ormai imminente cessione di Gaetano al Cagliari, è questione di tempo per l’addio di un altro azzurro. Si tratta di Mario Rui, e a farne il punto è Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli: “L’agente di Mario Rui, Mario Giuffredi è al lavoro con il Portogallo per trovare una soluzione di mercato, sono attesi sviluppi”. Dunque è ormai questione di tempo per la cessione di Mario Rui, con Giuffredi che sta intensificando i contatti per trovare una nuova sistemazione al terzino.

Dopo svariate stagioni di alti e bassi, si chiuderà anche l’avventura al Napoli di Mario Rui. Il futuro del terzino portoghese era già scritto, ed ora è arrivata anche la conferma. Giuffredi negli ultimi giorni ha intensificato i dialoghi con dei club portoghesi per discutere il trasferimento del suo assistito, Mario Rui. Per il terzino ci sarà molto probabilmente un ritorno in patria, dove con molta probabilità chiuderà poi la propria carriera. Nel corso dei prossimi giorni potrebbero arrivare degli sviluppi sulla cessione di Mario Rui, che dunque è sempre più vicina.

La presenza nell’organico di Olivera e l’acquisto a parametro zero di Leonardo Spinazzola inoltre non lasciavano dubbi sulla cessione di Mario Rui. Il portoghese nonostante sia partito in ritiro a Dimaro con il Napoli, è in attesa di scoprire quale sarà il suo prossimo club. Giuffredi è pronto a trovare una nuova sistemazione per il terzino portoghese, che ripartirà da un nuovo club. Si chiuderà dunque a breve l’esperienza al Napoli di Mario Rui dopo ben sette stagioni trascorse all’ombra del Vesuvio. Il portoghese nonostante i suoi alti e bassi, è sempre stato uno dei leader carismatici del Napoli, e la sua caparbia è stata premiata con la conquista dello scudetto nella stagione 2022/2023. Dunque ormai manca poco all’addio di Mario Rui, con sviluppi che sono attesi nei prossimi giorni.