Koopmeiners-Napoli, c’è un retroscena clamoroso: la Juventus è avvisata

Arriva un retroscena incredibile legato a Teun Koopmeiners e il Napoli: l’avvertimento per l’ex uomo mercato azzurro Cristiano Giuntoli, ora alla Juve, è chiarissimo.

Mercato movimentato per il Napoli che, dopo gli arrivi di Alessandro Buongiorno, Rafa Marin e Leonardo Spinazzola, è pronto a lavorare sulle operazioni in uscita prima di mettere le mani su altri calciatori. La questione principale riguarda la cessione di Victor Osimhen, per cui il Paris Saint Germain spinge per arrivare a una conclusione in tempi brevi. Presto potrebbe arrivare la svolta per quanto concerne il destino della stella nigeriana, che è sempre più vicina al ritorno in Ligue 1 dopo l’esperienza con la maglia del Lille.

Dopo di che, il Napoli potrà ritornare sul mercato – complice anche una disponibilità economica importante – per puntellare ulteriormente la rosa a disposizione di Antonio Conte. Tanti i nomi nel mirino del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna, che vede al centro dei rumors la difesa e l’attacco.

Ci saranno colpi, invece, a centrocampo per il Napoli? Il nome sognato in modo particolare dai tifosi è quello di Teun Koopmeiners, per cui il Napoli ha fatto un tentativo concreto per il centrocampista dell’Atalanta, che ora è nel mirino di Cristiano Giuntoli per la sua Juventus. La società nerazzurra continua a sparare alto per l’olandese: insomma, un rewind della scorsa estate con cifre che, in questo caso, sarebbero addirittura superiori.

Koopmeiners Juve, l’Atalanta batte cassa: il precedente con il Napoli

Il Napoli nella scorsa estate tentò concretamente di portare in maglia azzurra Teun Koopmeiners, con un’offerta che però, all’epoca, non fece vacillare la Dea.

A fare il punto della situazione in merito è La Gazzetta dello Sport che, memore proprio del retroscena legato all’interesse del Napoli per Koopmeiners, ribadisce come sia necessaria una cifra importante da parte di Cristiano Giuntoli. Se l’Atalanta nello scorso anno ha rifiutato un’offerta pari a 48 milioni di euro, per quest’estate la richiesta sfiora i 60 milioni di euro. Somma da cui i bergamaschi intendono non scendere facilmente, così come dimostra il precedente dello scorso anno con il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis, che alla fine ripiegò su altri profili.

Ciò non toglie che la situazione è da seguire passo dopo passo: la Juve spinge per l’ennesimo colpo a centrocampo. Non si registrano, per ora, inserimenti del Napoli che sembrerebbe aver altre priorità, considerando anche quelli che sono i potenziali costi dell’operazione.