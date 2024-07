Conte: “Bisogna capire cosa migliorare per tornare vincenti”, poi l’annuncio sul mercato

Antonio Conte ha parlato della situazione legata al Napoli durante il ritiro di Dimaro. Le parole del tecnico.

Il Napoli sta effettuando la propria preparazione a Dimaro sotto gli occhi di Antonio Conte. Il neo allenatore azzurro ha il compito di ripartire dopo la stagione difficile, anche se la missione non è affatto scontata. Il tecnico porta con sé garanzie molto importanti, le quali però dovranno essere colmate sul mercato in entrata e non solo. Non a caso, la dirigenza starebbe lavorando ininterrottamente proprio su questo fronte.

Oltre a ciò, però, Antonio Conte è un allenatore attento ai minimi dettagli. Infatti, sono apparsi diversi video che hanno come protagonisti i calciatori stremati al termine di ogni allenamento. Tutto ciò, sottolinea la voglia dell’allenatore di riprendersi una rivincita nel massimo campionato italiano. A tal proposito, proprio il condottiero partenopeo ha analizzato questi primi giorni di ritiro in Trentino.

Conte: “Mi sto accorgendo che abbiamo tanto lavoro da fare per ripartire”

Antonio Conte è pronto a riportare il Napoli dove merita. L’avvento del tecnico italiano sulla panchina azzurra rappresenta una vera e propria boccata d’aria per i tifosi partenopei. Il condottiero italiano ha le idee molto chiare, e starebbe provando a costruire una squadra all’altezza. In questo caso, non si parla solo dell’ aspetto qualitativo ma anche quantitativo con diversi interpreti per ogni ruolo. A tal proposito, l’allenatore azzurro ha analizzato la prima parte di ritiro svolto dai suoi uomini a Dimaro. Di seguito le sue parole.