Calciomercato Napoli, Manna sta per beffare un club italiano: vicino un obiettivo di Conte!

Il Napoli è pronto a mettere a segno un nuovo colpo di mercato. Le ultimissime sull’affare condotto dal DS Manna e non solo.

In casa azzurri si lavora al calciomercato, con la speranza di riuscire a regalare ad Antonio Conte una rosa all’altezza. Il tecnico italiano porta con sé tante garanzie, le quali però dovranno essere colmate proprio dai colpi in entrata. Alcuni sono già arrivati, mentre per altri ci sarà da attendere ancor un po’. Intanto, il DS Manna starebbe continuando a lavorare per individuare profili ideali nello scacchiere del neo allenatore.

Il direttore sportivo azzurro ha diversi nomi sul proprio taccuino. Uno dei reparti da rinforzare è senza dubbio la mediana, la quale è ormai orfana di Piotr Zielinski. Con l’approdo del polacco all’Inter, in casa Napoli si è creato un vero e proprio vuoto da colmare. Nelle ultime ore, il dirigente partenopeo avrebbe messo nel mirino un nuovo centrocampista. Si tratta di Marco Brescianini, protagonista di un’ottima stagione con il Frosinone.

Mercato Napoli, sprint per Brescianini: superata l’Atalanta

In casa Napoli si continua a lavorare sul mercato in entrata. Il club azzurro è vicino a piazzare un nuovo colpo dopo il lavoro svolto dal DS Manna. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” uno dei profili nel mirino è quello di Marco Brescianini. Quest’ultimo, è stato protagonista di un’ottima stagione con la maglia del Frosinone, nonostante la retrocessione in Serie B. Il calciatore piace anche all’Atalanta, la quale però sarebbe stata sorpassata proprio dal club partenopeo nelle ultimissime ore.

I contatti tra il DS Manna e il Frosinone sono ormai molto frequenti, ancor più per riuscire a battere la concorrenza degli orobici. L’operazione dovrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 12 milioni di euro, motivo per il quale non si tratterà di uno sforzo economico per il club capitanato da Aurelio De Laurentiis.

Naturalmente, l’ultima parola spetterà anche al calciatore. Infatti, Marco Brescianini è chiamato a scegliere quale maglia vestire tra Napoli e Atalanta. Il centrocampista valuterà il progetto migliore per la sua carriera, anche se nelle ultime ore è stato registrato un netto sorpasso da parte dei partenopei. L’affare si evolverà ancor più nei prossimi giorni, in modo tale da indirizzare la trattativa in una direzione o nell’altra.