Napoli-Greenwood, svolta decisiva: il giocatore ha deciso, le ultime di Sky

Mason Greenwood ha finalmente preso una decisione. sul suo futuro: si sblocca tutto in queste ore, lo ha riportato Sky Sport.

Tra i nomi accostati al Napoli in questi giorni, ha suscitato grande interesse tra i tifosi quello di Mason Greenwood, attaccante di proprietà del Manchester United e uno dei talenti maggiormente riconosciuti in terra inglese. La squadra partenopea ci ha messo gli occhi da tempo, cosi come la Lazio di Claudio Lotito ed anche il Marsiglia di Roberto De Zerbi.

Giocatore di grande talento e tecnica, lo scorso anno Greenwood al Getafe ha dimostrato ancora il suo valore, e proprio per questo il Napoli pare avesse valutato anche il suo nome per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Negli scorsi giorni si è parlato non soltanto di un interesse concreto ma addirittura di un possibile assalto definitivo del Napoli per portarlo all’ombra del Vesuvio. In queste ore, però, pare che il giocatore abbia preso una decisione definitiva sul suo futuro.

Mercato Napoli, niente Greenwood: pronto l’approdo al Marsiglia

Secondo quanto riportato in queste ore da ‘Sky Sport’, nelle prossime ore il giocatore inglese volerà in Francia per svolgere le visite mediche con il Marsiglia, probabilmente già nella serata di oggi. Nessuna speranza, dunque, per il Napoli di poter mettere le mani sul talento classe 2001.

Sfumata anche la candidatura della Lazio, con il Marsiglia che avrebbe avuto la meglio e Roberto De Zerbi pronto ad accogliere Greenwood tra i suoi giocatori. Suggestione destinata a rimanere tale in casa partenopea.