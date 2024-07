RILEGGI LIVE – Spinazzola: “Non vedo l’ora di giocare con Kvara, possiamo divertirci. Lukaku? Siamo amici, l’ho sentito”

Si terrà in questi minuti la conferenza stampa del terzino del Napoli Leonardo Spinazzola. Il calciatore parlerà dopo questi primi giorni con la maglia azzurra.

Settimo giorno di ritiro a Dimaro-Folgorida con il Napoli di Antonio Conte che lavora senza sosta. Alle ore 14 si terrà la conferenza stampa del terzino azzurro Leonardo Spinazzola, autore del primo gol stagionale e tra i migliori in campo nell’amichevole di ieri contro l’Anaune.

📣 Non perdere la conferenza stampa di Leonardo Spinazzola! Seguila live e in esclusiva oggi dalle 14:00 su @OneFootball Unisciti a noi per ascoltare le sue prime parole in azzurro 👉 https://t.co/k8Sa5PQAWs 💙 #ProudToBeNapoli | #AmmaFaticà | #Dimaro24 pic.twitter.com/o6yKM1OWHy — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 17, 2024

14.00 Quasi tutto pronto, ultimi preparativi per la conferenza stampa del terzino azzurro Leonardo Spinazzola.

14.03 Comincia la conferenza stampa, parla Spinazzola: “Ho scelto Napoli, sono convinto che posso dare ancora tanto e quest’anno ci possiamo divertire e dar fastidio a tante squadre”.

Sul motto ‘Amma Fatica’: “Ci sta tutto visto questi primi giorni e tutti noi abbiamo grandi motivazioni, il mister è davvero forte ad alzare l’asticella ogni giorno. Conte ha inciso nel mio arrivo? Ha inciso tantissimo, io e il mister dovevamo incontrarci da tanto e dopo tanti anni siamo qui a lavorare insieme, ma la squadra anche ha inciso molto nella mia scelta, è una squadra molto forte”.

Ritrovare Lukaku in azzurro: “Io e lui ci sentiamo spesso, ma non abbiamo parlato del suo possibile arrivo a Napoli. E’ un amico e ci sentiamo. Conte? Il mister ha dei concetti che sono molti validi e se ascolti le sue parole e le sue idee, sono grandi concetti. Poi è presto, manca un mese e c’è tanto lavoro da fare”.

Sul mancato rinnovo con la Roma e sul riscatto Napoli: “Io penso che non devo lanciarmi o riscattarmi, io penso che tutto quello che mi circonda a essere scritto come uno che fa poche partite, ma la realtà è che ho avuto un infortunio incredibile ma nei due anni precedenti venivo da 77 partite. Per alcuni sembra che ne faccia 10 all’anno, io non devo dimostrare nulla”.

Punti forti e punti deboli: “Penso che si veda, la mia corsa e la mia imprevedibilità mentre tra i punti deboli forse un pochino la fase difensiva, ma ogni anno c’è voglia di migliorarmi. Riscatto? Abbiamo tanta tanta voglia e anche dove non si spingono le gambe facciamo di tutto per continuare e dare il massimo. Ho sposato questa causa perchè sono sicuro di potermi togliermi ancora soddisfazioni e noi possiamo toglierci soddisfazioni”.

Nazionale con Spalletti e le tue esperienze: “Per la Nazionale vediamo, decide il ct che fa le convocazioni. E’ ovvio che un giocatore aspira molto a quello, ho fatto molte esperienze e il calcio italiano ha fatto ottime cose anche in Europa. Dopo quello che ci circonda ci sottovaluta sempre, ma io penso anche con i club abbiamo fatto tante belle cose”.

Impatto con la città di Napoli: “Siamo stati solo due giorni, ma ci ha fatto un’ottima impressione e ci hanno accolto benissimo. Mio figlio ha voluto conoscere i migliori giocatori della storia del Napoli e ha chiesto la maglia di Maradona”.

Sul ruolo: “Il mister ci chiede a noi quinti di andare anche in mezzo al campo, di variare molto. Ieri non so perchè mi trovavo a destra, ma potevo fare bene anche in quel ruolo, soprattutto mi aiuta il mio passato da esterno”.

Su Zambrotta: “E’ stato un esterno alto e anche terzino, ma Zambrotta è Zambrotta ed è stato un mio punto di riferimento. Rispetto agli altri anni c’è stata molto più tattica e riconosco un gioco più simile a quello di Gasperini. A Roma con Mourinho usavamo il 3-5-2 ma era totalmente diverso”.

Sul lavoro con Conte: “Il nostro lavoro è andare avanti in tutta la partita, giocando con la linea a 5 hai più copertura rispetto a una linea a 4, ma anche a 4 negli ultimi mesi a Roma mi sono trovato benissimo”.

Sull’umore dei nuovi compagni: “Il mister è stato chiaro dal primo giorno, dobbiamo mettere nell’armadio l’annata precedente per farci capire le cose che non dobbiamo rifare. Questo è un altro anno, dobbiamo spingere e resettare tutto. Obiettivi? Ora dobbiamo pensare a fare gruppo e diventare una famiglia, ma io penso che dobbiamo dare fastidio a tante squadre e io penso lo daremo”.

Sulla possibilità di alternarsi con Kvara e fare più gol: “Penso che possa stare più vicino alla porta, quello sicuramente. Sono molto curioso di giocare con Kvara e penso che ci possiamo divertire. Vincere lo scudetto o tornare in Europa? Innanzitutto dobbiamo fare fastidio a tante squadre, poi a Marzo ed Aprile tireremo le somme. Dobbiamo saper faticare e pensare all’aspetto mentale. Serve divertimento e adattarci alla questione fisica, vedremo ma sono sicuro che daremo soddisfazioni”.

Sul recupero: “E’ importantissimo, a fine allenamento facciamo massaggi o fiume. Dieta? Stiamo mangiando tanto e solo cose buone, ma non siamo andati oltre”.

Finisce la conferenza di Leonardo Spinazzola