Zerbin a CRC: “Giorni di durissimo lavoro! Conte è un insegnante…”

Le dichiarazioni dell’esterno azzurro incantano i tifosi, non passa inosservato il commento su Antonio Conte.

Prima sortita stagionale per il nuovo Napoli targato Antonio Conte, fresco di vittoria per quattro reti a zero contro l’Anaune Val di Non. Gli azzurri, complici i pesantissimi carichi di lavoro degli ultimi giorni, si sono resi protagonisti di una prima frazione di gara abbastanza blanda. Ciononostante, nel secondo tempo – con l’ingresso in campo di una nuova formazione – sono arrivate tre reti che hanno fatto seguito al primo gol di Leonardo Spinazzola in maglia partenopea – arrivato allo scadere del duplice fischio.

In seguito al termine del match, sono arrivate le parole di Alessio Zerbin. L’esterno azzurro, entrato in campo nella seconda metà di partita, ha lanciato un messaggio d’amore al Napoli e al tecnico. Le sue parole scaldano il cuore dei tifosi.

Zerbin nel post gara: “Mi mancava l’azzurro”, poi su Conte

Alessio Zerbin ha lasciato la propria firma nella vittoria rifilata all’Anaune con l’assist decisivo consegnato a Gaetano, in occasione della terza rete. Proprio il classe ’99 reduce dal prestito al Monza ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio CRC. Di seguito quanto evidenziato dal giocatore:

“Giocare con questa maglia è sempre un onore, mi mancava dopo gli ultimi sei mesi. Non è stato un match facile, perché comunque loro si danno da fare e ti mettono in difficoltà. Noi abbiamo lavorato tanto in questi giorni e quindi non era semplice. Stiamo iniziando a capire i meccanismi del mister e piano piano si vedranno sempre di più.

Sono giorni di durissimo allenamento, stiamo provando tanto, stiamo cercando di allenare nuove cose. Non sarà semplice olearle fin da subito, ci vorrà qualche giorno, ma sicuramente nel prosieguo delle settimane riusciremo a cogliere tutti i messaggi del mister. Mi sto trovando molto bene con mister Conte, sappiamo che grande allenatore è. È un grande insegnante di calcio e io ho da imparare, non solo da lui ma da tutto lo staff, che ci segue attentamente. Sarà un onore continuare ed imparare da lui”.

Questo quanto dichiarato dal 25enne di Novara che ha sottolineato la fatica degli allenamenti di Conte, nei confronti del quale sono arrivate parole di grandissimo apprezzamento. Non è passato inosservato, inoltre, l’orgoglio da parte di Zerbin di tornare a vestire l’azzurro dopo il prestito in Brianza. L’attaccante ha fatto breccia nel cuore dei tifosi, curiosi di capirne la centralità all’interno del progetto.