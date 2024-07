“Stanno piacendo a Conte”, due sorprese dal ritiro di Dimaro: di chi si tratta

Due giocatori del Napoli, in ritiro con i propri compagni in Val Di Sole, stanno stupendo in maniera positiva Antonio Conte: arriva la rivelazione in diretta.

È in corso il ritiro di Dimaro per il Napoli di Antonio Conte, che in giornata affronterà la rappresentativa locale dell’Anaune Val Di Non, nell’appuntamento ormai consueto nella fase pre – stagionale del club partenopeo. Occasione per il tecnico leccese per mettere alla prova tutti quei calciatori che in Val Di Sole stanno cercando di conquistarsi il gradimento dell’allenatore stesso. Infatti, tanti sono gli azzurri in bilico che cercano una riconferma in vista della prossima stagione, in cui il Napoli intende rialzare la testa dopo una stagione fallimentare.

Tra di loro, spiccano anche Gianluca Gaetano e Walid Cheddira, osservati speciali in questo ritiro di Dimaro e che potrebbero avere un’occasione importante, visto che il Napoli ha bisogno di alternative valide sia a centrocampo che in attacco. Proprio sui due azzurri arriva la rivelazione in diretta da parte del giornalista Valter De Maggio, che nel corso di Radio Goal (in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ndr) ha svelato come il lavoro dei due stia sorprendendo Antonio Conte, chiamato quanto prima a sciogliere la riserva circa le sorti dei due.

News SSC Napoli, feedback positivi di Conte su Gaetano e Cheddira

“Gaetano e Cheddira stanno piacendo particolarmente a Conte in questa parte di ritiro”: questa è la notizia rivelata da Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Possibile, dunque, che Antonio Conte possa valutare anche una loro permanenza, a sorpresa considerando quelle che erano le premesse. Il centrocampista è reduce dalla seconda parte di stagione, in prestito, con la maglia del Cagliari e continua a invocare spazio, mentre l’attaccante ha giocato la sua prima stagione in massima serie, con la maglia del Frosinone. Entrambi, hanno ben figurato, ma è chiaro che vanno fatte tutte le valutazioni del caso prima di prendere una decisione definitiva.

In una stagione in cui il Napoli, purtroppo, non avrà competizioni europee da affrontare, dopo una striscia record di partecipazione di quattordici anni consecutivi, potrebbe esserci l’occasione giusta per i due calciatori, che evidentemente ce la stanno mettendo tutta. Nella speranza che i medesimi segnali siano raccolti da Conte, perno della gestione tecnico – sportiva del nuovo Napoli il cui pensiero sarà assolutamente decisivo per capire quali saranno le sorti di Gaetano e Cheddira.