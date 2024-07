Kvara, i tifosi attendono il rinnovo con il Napoli: c’è una novità importante

Khvicha Kvaratskhelia è tra i calciatori che saranno grandi protagonisti nel Napoli di Antonio Conte. Si attende, però, l’accordo sul rinnovo di contratto.

Antonio Conte è stato chiaro fin da subito: Khvicha Kvaratskhelia continuerà a essere una delle colonne portanti del progetto Napoli. Il tecnico ha messo un punto alle varie voci di calciomercato già nel giorno della sua presentazione a Palazzo Reale, ribadendo tra le righe la volontà di assecondare le richieste sul rinnovo di contratto (o quantomeno avvicinarsi).

Non è affatto un mistero che queste sono settimane caldissime a tal riguardo, con i tifosi che si aspettano a stretto giro novità su una trattativa che vive di alti e bassi, considerando anche quelle che sono state le uscite da parte del suo agente Mamuka Jugeli e del padre Badri. C’è la volontà ferma, però, di confermare Kvaratskhelia a ogni costo, così come confermato dall’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui sono attese novità nel giro di poche settimane, con il presidente Aurelio De Laurentiis che vuole chiudere la questione tra fine luglio e inizio agosto, settimane in cui il Napoli sarà impegnato nel ritiro abruzzese di Castel Di Sangro.

Notizie SSC Napoli, a Castel Di Sangro l’appuntamento per il rinnovo di Kvara

Khvicha Kvaratskhelia, in quanto reduce dalle fatiche con la sua Nazionale al Campionato Europeo, rientrerà agli ordini di Antonio Conte solo nel ritiro di Castel Di Sangro. Ed è proprio in quella occasione che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis intende chiudere la questione.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Mattino. Di seguito, quanto riportato a tal riguardo:

“Il Napoli ora vuole una risposta dopo il blitz tedesco di De Laurentiis: una risposta logica a una offerta molto allettante. D’altronde, l’alternativa sul tavolo di Kvara e dei suoi agenti è chiara: restare con il contratto vecchio. Perché il Napoli è irremovibile: Kvaratskhelia è incedibile e il georgiano questa estate non si muove da qui. Il Napoli non vuole dargli l’impressione di sentirsi incatenato da un contratto: motivo per cui è andato incontro alle richieste del suo entourage senza alzare altre barricate, senza invocare il lungo contratto firmato ad aprile del 2022. E altre vie d’uscita non ce ne sono e Conte lo ha ribadito anche qui nel ritiro di Dimaro durante le sue frequenti chiacchiere con il direttore sportivo Manna: un Napoli senza Kvara non se lo immagina neppure. L’incontro della verità è atteso a Castel di Sangro e sarà il seguito naturale di un dialogo avviato poco meno di un mese fa”.

Rinnovo Kvaratskhelia, novità sulle cifre

L’edizione odierna de Il Mattino si sbilancia anche su quanto riguarda le possibili cifre dell’accordo per il rinnovo di contratto di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano in questione, il club vuole salire fino a 3,5 milioni di euro annui. “Segnali da parte dell’entourage non arrivano, tutto ancora tace, ma tutti sono d’accordo nel ritenere che siano maturi i tempi per un adeguamento”, scrive il giornale a tal riguardo, svelando che il Napoli pensa positivo, pur consapevole che il georgiano merita un’attenzione particolare.