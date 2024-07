Greenwood Napoli, oggi può essere un giorno chiave: c’è un retroscena su Conte

Greenwood è uno dei nomi più accostati al Napoli in queste ore: l’attaccante del Manchester United è conteso anche da Lazio e Marsiglia.

Dopo la difesa, in attesa di capire se verrà formalizzato l’affare per lo svincolato Mario Hermoso, il Napoli è ora a caccia di occasioni per quanto concerne altre zone del campo. A partire, magari, proprio dall’attacco, dove tiene banco il futuro di Jesper Lindstrom, con la Premier League (in particolare l’Everton, ndr) che sembra essere sulle tracce dell’ex Eintracht Francoforte. In caso di addio del danese, il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna è pronto a ritornare sul mercato con l’obiettivo di regalare ad Antonio Conte il giusto rimpiazzo.

A tal riguardo, spunta con determinazione il nome di Mason Greenwood: reduce dall’esperienza, in prestito, con la maglia del Getafe, il calciatore è ora in uscita dal Manchester United. Oggi potrebbe essere una giornata cruciale per il suo futuro, con il diretto interessato che è chiamato a dare una risposta a Lazio e Olympique Marsiglia, altri due club che vogliono l’inglese. Nel caso in cui non dovesse esserci un feedback affermativo da parte di Greenwood nei confronti delle due società, ecco che potrebbe aprirsi uno spiraglio anche per il Napoli. A proposito del club azzurro, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che Mason Greenwood sarebbe ben entusiasta di essere allenato da Antonio Conte.

Calciomercato Napoli, tutte le ultime novità su Mason Greenwood

Mason Greenwood è il nome che sembra stuzzicare in maniera importante il Napoli, nell’ottica di un possibile nuovo acquisto nel pacchetto offensivo.

A fare il punto della situazione è La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, che a proposito del calciatore di proprietà del Manchester United scrive:

“A meno che oggi l’inglese non accetti Marsiglia o Lazio, tagliando fuori il Napoli. Ma l’idea di lavorare con Conte lo affascina: possibile possa aspettare ancora una settimana per sposare l’azzurro”.

Lindstrom, futuro ancora tutto da decidere

Appare evidente, dunque, che la situazione tra il Napoli e Mason Greenwood sia anche legata al destino di Jesper Lindstrom. Secondo La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte vuole monitorarlo con attenzione in questa fase di pre-campionato, per poi prendere una decisione definitiva. Il dilemma è tra la possibile permanenza in azzurro, con l’ex Eintracht che a quel punto resterebbe come vice – Kvara, e la partenza, con il Napoli che potrebbe eventualmente affondare in maniera decisiva per il calciatore inglese.