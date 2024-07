Dimaro, Napoli in campo: l’esercitazione in difesa lancia un indizio, novità anche su Osimhen

Quinto giorno di ritiro per il Napoli in Val Di Sole. Come di consueto, gli azzurri si sono ritrovati sul campo per il primo dei due allenamenti del giorno.

Il Napoli continua a lavorare a Dimaro nel quinto giorno di ritiro in Val Di Sole. La doppia seduta di allenamento è ormai consuetudine per i ragazzi di Antonio Conte, che sul campo inizia a mettere a punto il disegno tattico della squadra che, tra poco meno di un mese, scenderà in campo per il primo impegno ufficiale, in Coppa Italia, contro il Modena.

Solito carico dal punto di vista fisico, aspetto assolutamente preponderante in questa fase per il tecnico leccese, ma anche i primi movimenti tecnico-tattici per la squadra azzurra. In campo, infatti, continua a vedersi il lavoro da parte dello staff tecnico, con la difesa osservata speciale a tal riguardo.

Allenamento Napoli a Dimaro: esercitazioni in difesa e non solo

Lo staff tecnico è al lavoro con la squadra per registrare i primi meccanismi tattici, anche per mettere alla prova i vari calciatori il cui futuro in maglia azzurra è ancora tutto da scrivere.

La prima parte di allenamento è stata di attivazione, per poi passare a un lavoro maggiormente tecnico-tattico. Gianluca Conte, fratello del tecnico azzurro Antonio e collaboratore tecnico, e il vice Stellini hanno avuto modo di lavorare con tutti i difensori, con esercitazioni su uno schieramento a tre effettivi, a conferma di uno dei dogmi principali su cui si poggerà il Napoli del futuro. Antonio Conte ed Elvis Abbruscato, invece, hanno lavorato con il centrocampo e l’attacco.

Presente in campo anche il direttore sportivo Giovanni Manna, che si è alternato tra lunghe telefonate e dialoghi fitti con Antonio Conte. Assente ancora Victor Osimhen, che ha svolto solo terapie per un leggero affaticamento.