Napoli, saluta uno dei giocatori presenti a Dimaro: cessione ad un passo

Saluta un calciatore presente in ritiro a Dimaro: ad un passo dalla conclusione la trattativa per la sua cessione.

Il Napoli è in ritiro a Dimaro e sta effettuando i primi allenamenti sotto la guida di Antonio Conte. Gli azzurri subito sono sembrati provati dalla durezza dei metodi del nuovo tecnico, ma anche contenti per l’entusiasmo portato dal suo arrivo e dall’affetto dei tanti tifosi partenopei presenti in Trentino. Mancano, comunque, diversi calciatori fra le stelle del club, cioè quelli che hanno giocato l’Europeo con le loro nazionali, a cui spetta del riposo in più prima di vederli aggregati nella seconda tranche di ritiro a Castel di Sangro.

Sono presenti, invece, una serie di calciatori che non rientrano nei piani del club per la prossima stagione per svariati motivi: esigenza di monetizzare, spazio assente per loro o anche la giovane età. Rientra in questo ultimo gruppo Giuseppe Ambrosino, il quale è aggregato al gruppo che si sta allenando con Conte solo momentaneamente prima del nuovo prestito.

Napoli, è fatta per la cessione di Ambrosino

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la sua cessione in prestito al Frosinone sembra davvero cosa fatta. L’attaccante, così, giocherà ancora sotto la guida di Vincenzo Vivarini, con cui ha disputato la scorsa stagione al Catanzaro.

Una continuità che senza dubbio ha fatto piacere al Napoli e che rappresenta un’ottima opportunità per la crescita di un ragazzo così talentuoso. La speranza dei tifosi ciociari è che possa migliorare i numeri realizzativi dell’ultima stagione, dopo i 3 gol in 28 partite (13 dall’inizio) dell’ultima stagione a Catanzaro. Ambrosino, inoltre, è stata una delle stelle dell’Italia nel Mondiale Under 20 perso in finale contro l’Uruguay. L’attaccante è stato autore di 1 gol nelle 6 partite giocate nella competizione.

Di sicuro, il Napoli non smetterà di puntare su di lui e si spigherebbe così la scelta di mantenere il controllo su di lui, cedendolo solo in prestito secco. Un’altra stagione in Serie B, sotto la guida dello stesso allenatore dell’ultima stagione, potrà essergli sicuramente molto utile a crescer ancora di più e, magari, trovarsi pronto in futuro per vestire la maglia del club azzurro non solo di passaggio durante il ritiro estivo.