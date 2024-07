Ngonge: “Sto lavorando per tornare al top! Posso giocare in tutti i ruoli, sullo Scudetto…”

19.41 – Buonasera amici di SpazioNapoli! Qui A breve comincerà l’evento dalla piazza di Dimaro dove ben quattro calciatori del Napoli risponderanno alle domande dei tifosi. Tra questi anche anche il difensore Cyril Ngonge!

Dove ti piacerebbe giocare? “Facile per me, a destra come sempre”.

La prima partita di campionato di Maradona col Verona nel 1984, il Napoli perse ma lo Scudetto lo vinse il Verona. La seconda volta è stato nel 2022/23, il Napoli vinse la partita e sapete com’è andata a fine. Adesso avete di nuovo questa partita, mi raccomando, dovete vincere…“La prima di campionato è importantissima, la prenderemo seriamente ed andremo a vincere”.

Conte ti sta inserendo su ala destra? “Io posso giocare in tutti i ruoli davanti, vedremo dove mi metterà l’allenatore. Per il momento sono a destra”.

Dove ti trovi meglio? Dici al mister di farti giocare di più… “Destra o sinistra, dove il mister mi metterà lì giocherò”.

L’anno scorso a Verona hai fatto una stagione fantastica, pensi di poterla ripetere? “Ho trovato meno spazio qui, mi sono infortunato subito. Sto lavorando per ritrovare questo livello che avevo a Verona e sono sicuro che lo troverò”.

Squadra favorita per lo Scudetto? “Noi!”

