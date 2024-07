Mazzocchi: “Dobbiamo essere come una famiglia! Devo convincere Conte…”

19.41 – Cari amici di SpazioNapoli, tra poco avrà inizio l’evento in piazza a Dimaro dove ben quattro calciatori del Napoli risponderanno alle domande dei tifosi. Tra questi anche Pasquale Mazzocchi!

Io vengo dal tuo stesso quartiere, per trovare un po’ di speranza, mi spieghi come hai fatto ad arrivare fin qui? “Inizialmente ero come te, vedevo il Napoli molto in alto e non riuscivo a guardarlo. Ho cercato di fare le cose passo dopo passo, ho fatto tanti sacrifici. Il consiglio che posso darti è di andare avanti, fare tanti sacrifici e non arrenderti alle avversità”.

La prime emozione quando ti ha cercato il Napoli: “L’ho detto subito ai miei genitori e sono scoppiati a piangere, è stata un’emozione unica”.

Un consiglio alla società per coltivare questi ragazzini. “La società ha un progetto per questo e ci sta pensando. Tutto l’ambito napoletano deve sognare, nessun bambino deve smettere di sognare”.

Quest’anno ci sarà una sola partita a settimana, siete consapevoli che bisognerà vincere tanto? “Noi quest’anno dovremmo essere una famiglia, dobbiamo essere una cosa sola e lottare tutti per un solo obiettivo”.

Puoi chiedere a Conte di darti più spazio? “Non devo chiederlo, devo andare forti durante gli allenamenti e convincerlo”.

Quanto sei concentrato per prendere il posto da titolare? “Sto dando me stesso sudando fino all’ultima goccia di sudare, per me indossare questa maglia è un’emozione che non potete immaginare!”.

L’emozione è stata più forte quando il Napoli ti ha chiamato o quando è nata la tua piccola Clarissa? “Sono due emozioni imparagonabili. Ti dico che quando è nata la mia piccola è stata un’emozione incredibile. Bella domanda però…”.

Favorita per lo Scudetto? “Ci sono tante squadre ma non dobbiamo sentirci inferiori a nessuno!”.

20.27 – Termina qui l’evento.