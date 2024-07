Le cinque mosse di Antonio Conte per lanciare il nuovo Napoli

L’allenatore pugliese sta lavorando duramente per inserire all’interno del Napoli la giusta mentalità vincente. Arrivano ulteriori dettagli.

Quando parliamo di Antonio Conte trattiamo di uno dei più grandi allenatori in circolazione, sicuramente uno dei più vincenti nella storia recente del calcio italiano. Conte ha ottenuto grandi vittorie con Juve e Inter e anche in Inghilterra ha vinto una Premier League come allenatore del Chelsea. L’unica nota dolente riguarda probabilmente la sua ultima esperienza oltremanica, come allenatore del Tottenham.

Il tecnico pugliese ha deciso di ripartire da Napoli, l’obiettivo è tornare a vincere e riportare il club in alto dopo il deludente decimo posto dell’ultima stagione. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è concentrata su cinque particolari dettagli che il tecnico sta valutando a Dimaro per aiutare la squadra a crescere. Tanto lavoro e sacrificio, ma non solo: Conte, insieme a tutto il suo staff, sta lavorando per migliorare fisicamente e mentalmente ogni calciatore azzurro.

Ne ha parlato anche in conferenza e sono 5 gli aspetti sul quale Conte sta lavorando senza sosta con i giocatori. Nello specifico questi sono Responsabilità, obiettivi, atteggiamento, chiarezza e infine ovviamente tattica. L’allenatore in primo luogo lo ha sottolineato più volte, addirittura in prima persona: la squadra deve avere una presa di coscienza dopo gli errori dell’ultimo anno, errori di tutti, dai giocatori fino alla società.

Napoli, le idee di Conte sono piuttosto chiare

Il tecnico vuole una squadra aggressiva, sempre pronta ad attaccare e mai passiva, un atteggiamento feroce che l’allenatore ha idea di insinuare in ogni calciatore. Poi ovviamente ci deve essere chiarezza, sia nella comunicazione che nei ruoli e in primo luogo l’allenatore ha chiarito che l’obiettivo della società è tornare in Europa, ovviamente quella inerente alla Champions League. Parlare di scudetto dopo il distacco di 41 punti dall’Inter sembra perlomeno prematuro in questa fase della stagione.

Per quel che riguarda il modulo si può intuire che il Napoli pensa alla difesa a tre, ma Conte ad ora sta facendo prove e valuterà il tutto con tutta la rosa a disposizione. Al momento l’unico credo è costruire il gioco e non altro, per questo il tecnico punta molto sulla coppia composta da Stanislav Lobotka e Zambo Anguissa.

Il centrocampo dovrà aiutare sia nella fase difensiva che in quella offensiva e il tecnico vuole un determinato atteggiamento, per la questione modulo ci sarà tempo. Il ritiro è appena cominciato e Conte ha già conquistato Napoli, tifosi e non.