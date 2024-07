Dimaro, De Laurentiis a bordocampo: messaggio a sorpresa per i tifosi

Continua la preparazione del Napoli a Dimaro. Il club partenopeo lavora in vista delle prime amichevoli stagionali.

Quarto giorno di allenamento in casa Napoli nel ritiro di Dimaro con Antonio Conte che tiene al lavoro costante i suoi e la squadra si sta preparando in vista dei primi impegni stagionali. Lavoro sodo durante il primo ritiro e il tecnico pugliese non vuole lasciare proprio nulla al caso.

Anche oggi la squadra terrà una doppia seduta di allenamento e nella mattinata – per la prima volta in questo ritiro – è apparso anche il patron azzurro Aurelio De Laurentiis. Questi, finora in grande silenzio e sicuramente molto in secondo piano rispetto al passato, ha salutato tutti e ha abbracciato alcuni componenti dello staff.

De Laurentiis, annuncio a sorpresa verso i tifosi

Tifosi in festa nella mattinata e qualcuno ha fatto richieste di mercato al patron azzurro, si è fatto il nome ad esempio dell’attaccante della Juve Federico Chiesa. Nessuna risposta ma il patron azzurro ha parlato ai tifosi e ha detto che seguirà l’allenamento odierno insieme a loro.

De Laurentiis per la prima volta in campo durante questo ritiro a Dimaro ha affermato: “Oggi vengo in mezzo a voi”, scatenando cosi l’entusiasmo generale.