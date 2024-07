Rafa Marin: “Giocare per il Napoli è un sogno”, emozionante lettera di saluto

Il nuovo acquisto del Napoli, Rafa Marin, ha scritto una lettera davvero emozionante per salutare tutti i suoi tifosi.

Giorni di lavoro intenso per il Napoli a Dimaro, per il primo dei due ritiri precampionato che prepareranno la squadra di Antonio Conte alla nuova Serie A. Tutti i calciatori attualmente a disposizione stanno già lavorando in maniera dura per farsi trovare pronti per l’inizio della nuova stagione. Tra loro ci sono anche i nuovi acquisti, Leonardo Spinazzola e Rafa Marin.

Proprio lo spagnolo è stato il protagonista di una bella lettera scritta ai tifosi del Real Madrid, club che l’ha lanciato nel grande calcio. Nel corso del messaggio, il difensore ha sottolineato come giocare per il Napoli sia comunque un sogno per lui.

La lettera di Rafa Marin per salutare il Real Madrid

Ecco quanto evidenziato:

“Sono arrivato a Valdebebas a 14 anni, pronto a sacrificare tutto per essere un calciatore e con uno zaino carico di sogni. In questo periodo, ho raggiunto alcuni obiettivi, ma ne restano molti altri da conquistare. Questo è solo l’inizio e bisogna continuare a lottare per loro, fino alla fine, come mi hanno insegnato al Real Madrid. Far parte e crescere dentro la famiglia madridista è qualcosa di unico, che rimane dentro di me per sempre. Ora è tempo di separare le nostre strade per continuare ad andare avanti con tutto, con più ambizione e più forza che mai. Giocare per il Napoli è un orgoglio, un altro sogno, e ha a che fare con il lavoro fatto, anche al Deportivo Alaves. Grazie a tutti coloro che fanno parte del Real Madrid e mi hanno aiutato in questo processo, grazie per la loro attenzione, per il sostegno e l’affetto che mi hanno sempre dimostrato, anche in questo momento. Siete fantastici. Qui mi sono formato come uomo e come calciatore. Prendo i valori: umiltà, rispetto, importanza del lavoro ben fatto e carattere vincente, che sono la migliore eredità di questo club. HALA MADRID!”.

Rafa Marin è stato un investimento per il presente, ma soprattutto per il futuro del Napoli. I partenopei hanno speso 12 milioni di euro per il suo acquisto dal Real Madrid, che comunque ha mantenuto una clausola di riacquisto a partire dal 2026, da 25 milioni di euro, oppure nel 2027 da 35 milioni di euro. La particolarità è che al termine della stagione 2024/25, qualora il Napoli versasse altri 10 milioni di euro nelle casse del Real Madrid, il valore delle clausole di recompra raddoppierebbero, passando rispettivamente a 50 milioni nel 2026 e 70 milioni di euro nel 2027.