Napoli tra le favorite per lo scudetto, Conte non ci sta: la risposta sorprende tutti (VIDEO)

In casa Napoli c’è una nuova stagione da preparare, per cui vanno fatti i conti con le indiscrezioni e i primi sondaggi: ma la risposta di Conte spiazza tifosi e giornalisti.

L’arrivo di Antonio Conte al Napoli è stato salutato dai tifosi partenopei come il passaggio definitivo per lasciare alle spalle quanto di negativo fosse successo, per sognare di nuovo in grande. Ed il tecnico salentino, conscio di ciò, ha portato sin da subito in ritiro una nuova atmosfera.

Tuttavia, è necessario mantenere la calma ed essere realistici. Nonostante i sondaggi vedano già i Partenopei schizzare in cima alla classifica di Serie A – dove, d’altronde, ormai da anni si era abituata a stare – il nuovo allenatore intima la calma.

Napoli favorita? Conte resta con i piedi per terra

“41 punti di distacco dall’Inter, 22 punti dal Milan, 18 punti dalla Juventus, 16 dall’Atalanta e 15 dalla zona Champions”. Così risponde subito Antonio Conte alla domanda del giornalista che ha parlato dei sondaggi a favor di Napoli fatti dalle agenzie di betting. Dati che parlano chiaro, ovvero della necessità di mantenersi ragionevoli sugli obiettivi da centrare in stagione.

A Napoli c’è la consapevolezza di poter fare meglio della scorsa annata. Ma c’è anche la sicurezza che pochi giorni di allenamento non possono spazzare via il margine di distacco che ancora sussiste nei confronti degli altri club. Soprattutto se gli altri sono riusciti a rafforzarsi:

Noi sappiamo che c’è questo questo margine di distacco rispetto all’anno scorso, in più è andato via un altro giocatore simbolo che è Zielinski ed è andato poi a rinforzare l’Inter che ha finito il campionato con 41 punti in più di noi.

In più, il tecnico non nasconde la paura di poter perdere il giocatore che, più di tutti, ha inciso con i suoi gol sulla vittoria dello scudetto:

Non sappiamo come andrà a finire il nostro mercato perché sapete tutti benissimo la realtà dei fatti, che c’è un accordo per cui noi potremmo eventualmente perdere il calciatore più forte, quello che comunque ha fatto la differenza l’anno dello scudetto.

Nonostante ciò, Antonio Conte ed il suo Napoli non hanno paura. Né delle previsioni né di qualsiasi tipo di pressione su di lui o sulla sua squadra. Per la squadra parlerà il campo, verso cui c’è massima concentrazione: