Kvaratskhelia, proseguono i contatti per il rinnovo: De Laurentiis ha in mente una strategia!

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia potrebbe essere ancora al Napoli. L’esterno georgiano svelerà presto il proprio futuro.

Sono giorni davvero importanti per il futuro del Napoli. La società azzurra sta cercando di creare una squadra molto competitiva, ancor più a causa della volontà di Aurelio De Laurentiis. Il patron vuole soddisfare le richieste di Antonio Conte, il quale ha già individuato gli uomini “incedibili” tra le file azzurre. Tra questi, c’è senza dubbio Khvicha Kvaratskhelia. Durante l’Europeo, l’agente del giocatore ha sottolineato un possibile malcontento che però sembrerebbe essere rientrato.

Nonostante le parole molto forti da parte del procuratore, il Napoli non ha mai preso in considerazione la possibilità di cedere il calciatore. Come già palesato da Antonio Conte durante la conferenza stampa di presentazione, sarà lui a decidere chi farà parte o meno del progetto partenopeo. Non a caso, nelle ultime settimane, si sarebbero intensificati i contatti legati al possibile rinnovo di Kvaratskhelia.

Mercato Napoli, si lavora al rinnovo di Kvara: le ultime

In casa Napoli è tempo di risolvere alcuna situazioni delicate. Tra queste, c’è senza dubbio quella legata a Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo, sarà uno dei pilastri di Antonio Conte in vista delle prossime stagioni. A tal proposito, infatti, la dirigenza non vuole regalare un dispiacere al tecnico, motivo per il quale non ha mai preso in considerazione la cessione. Stamane, come riportato da “Il Mattino” a Dimaro potrebbe andare in scena un importante incontro tra Aurelio De Laurentiis, l’agente Jugeli e il papà del georgiano. Attraverso tale appuntamento si potrebbe arrivare alla firma per il prolungamento contrattuale.

Il nuovo contratto sarà molto importante per Khvicha Kvaratskhelia, in quanto gli permetterà di moltiplicare o forse anche più il proprio stipendio. Si parla di un ingaggio vicino ai 5 milioni di euro a stagione, il quale permetterà al classe 2001 di diventare uno dei più pagati nel campionato italiano. Oltre alla questione economica, si tratta anche di una prova di fiducia del Napoli che continua a credere nelle qualità dell’esterno, ancor più in vista dei prossimi anni e con l’avvento di Antonio Conte in panchina.

Il prolungamento contrattuale arriva anche per allontanare le tante voci di mercato. Non a caso, nelle ultime settimane, c’è stato un fortissimo interessamento da parte del PSG. I francesi avevano individuato Khvicha Kvaratskhelia come erede di Mbappé, con quest’ultimo che ha già firmato con il Real Madrid. La proposta di circa 100 milioni di euro è stata però rispedita al mittente, sottolinenando ancora una volta la volontà del Napoli di blindare il classe 2001.