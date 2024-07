Futuro Osimhen, possibile stravolgimento a sorpresa: l’annuncio di Sky

Il futuro di Victor Osimhen sembrava essere lontano da Napoli, ma la mancanza di offerte potrebbe cambiare i piani. Arriva l’annuncio di Sky che spiazza tutti.

Dopo la serie di acquisti, in casa Napoli si passerà alle operazioni in uscita. Una delle priorità del Napoli resta la cessione di Victor Osimhen, per cui però continuano a mancare le offerte adeguate richieste dagli azzurri.

Intanto il nigeriano è al lavoro sotto gli ordini di Conte a Dimaro, in attesa di novità sul futuro. Il suo futuro potrebbe essere stravolto completamente, come riportato da Sky.

Futuro Osimhen, può cambiare tutto: l’annuncio di Sky sorprende

Sin dal termine della scorsa stagione, la priorità per il calciomercato estivo era la cessione di Victor Osimhen. Dopo il rinnovo dello scorso dicembre, si era raggiunti l’accordo circa la cessione del nigeriano in questo mercato estivo. Ad oggi però nessun club si è fatto avanti per Osimhen, che difatti è partito con il Napoli per il ritiro di Dimaro-Folgarida. Il futuro dell’attaccante nigeriano potrebbe clamorosamente cambiare, con la permanenza che diventa dunque possibile. Come annunciato da Luca Cilli a Sky Sport, Osimhen era in attesa di offerte dalla Premier, che però non sono arrivate. Inoltre nessun club ha presentato una proposta al Napoli, e ciò ha portato il nigeriano a partire in ritiro con gli azzurri. Conte avrebbe stupito Osimhen, che si sarebbe messo a grande disposizione in questi primi giorni di ritiro, e ciò potrebbe creare i presupposti per una sua permanenza al Napoli.

Ovviamente il Napoli qualora ricevesse un’offerta congrua cederà senza alcun problema Osimhen, in virtù dell’accordo siglato durante il rinnovo di contratto. Qualora però non dovesse essere così, Osimhen potrebbe restare al Napoli, e anche con grande entusiasmo, stando ai primi allenamenti sotto la guida di Antonio Conte. Lo stesso Conte nella conferenza stampa odierna ha parlato di Osimhen e del suo futuro così:

“Su Victor parliamo di un professionista, un eccellente giocatore, un top player, io ci ho parlato e sa benissimo che non è cambiato assolutamente niente. E’ del Napoli, sa benissimo che chi è del Napoli deve lavorare ed avere il giusto atteggiamento anche se c’è questo tipo di accordo che ancora oggi non sappiamo come andrà a finire. L’ho trovato col sorriso, conta il presente, oggi pomeriggio l’allenamento e l’atteggiamento con me ed i compagni”.

Il nuovo tecnico del Napoli continua dunque ad attendere novità circa il futuro di Osimhen in virtù dell’accordo tra il nigeriano e la società. Iniziano però ad aprirsi delle piccole probabilità su una permanenza al Napoli, complice anche un buon rapporto tra Osimhen e Conte in questi primi giorni di ritiro a Dimaro. Il tecnico si è mostrato contento dell’atteggiamento del nigeriano, che dunque continua a dare ancora il massimo per il Napoli non pensando al suo futuro. In ogni caso si aspettano delle novità nel corso delle prossime settimane, ma col passare dei giorni prende quota la possibile permanenza del nigeriano al Napoli.