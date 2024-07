Flop 11 di EURO 2024, non solo Vlahovic: presente anche un giocatore del Napoli (FOTO)

Il quotidiano spagnolo Marca ha stilato la Flop 11 dei calciatori che hanno partecipato a EURO 2024, inserito anche un giocatore del Napoli.

Siamo agli sgoccioli del campionato europeo 2024 svoltosi in Germania. Saranno Spagna e Inghilterra a giocarsi l’ambito titolo di Campioni d’Europa. Da un lato il gioco spettacolo della Furie Rosse e il talento di Lamine Yamal e Nico Williams, dall’altro la fisicità britannica unita a esperienza e freschezza dei vari Harry Kane o Jude Bellingham. Sarà sicuramente una gara avvincente e tutta da godere.

La Flop 11 di EURO 2024, presente anche Di Lorenzo del Napoli

Eppure nel corso della manifestazione a far discutere sono stati soprattutto i calciatori che hanno deluso e fatto male, i cosiddetti Flop. Il quotidiano spagnolo Marca ha così stilato una particolare formazione, ovvero la Flop 11 di Euro 2024. Tanti giocatori di grido presenti: da Cristiano Ronaldo a Lukaku, passando per Vlahovic e l’ex Lazio Milinkovic-Savic. L’attaccante serbo della Juventus non è il solo rappresentate della Serie A presente in questa mortificante formazione. In difesa c’è anche Gianluca Mancini della Roma, ma soprattutto è presente Giovanni Di Lorenzo come terzino destro.

Il capitano del Napoli ha pagato una stagione orribile passata in azzurro e trasferita in Nazionale. Resterà negli occhi di tanti la brutta partita disputata contro la Spagna che l’hanno visto sommerso di critiche. Ora Di Lorenzo pare aver ritrovato le giuste motivazioni, con la volontà di restare al Napoli con Antonio Conte. Al tecnico salentino il compito di riportare il numero 22 nell’élite dei terzini più forti d’Europa.

Ecco la flop 11 di EURO2024 secondo Marca: