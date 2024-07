Conte non perde tempo: messaggio fortissimo ai calciatori del Napoli (VIDEO)

Antonio Conte suona la carica ai suoi nuovi giocatori: è tempo di reagire a Napoli. Ecco l’inequivocabile messaggio dell’allenatore in conferenza stampa.

A Napoli si respira aria nuova. Dopo lo storico Scudetto conquistato da Luciano Spalletti, la stagione che hanno affrontato i Partenopei da Campioni d’Italia non è andata come sperato. Anzi. Consci della delusione, il patron Aurelio De Laurentiis ha deciso di dare un’importante svolta.

Tale virata di percorso passa sotto l’ala di Antonio Conte. Chi meglio di uno degli allenatore più stimati ma più temuti, che sui campi d’Italia e d’Europa ha lasciato sempre la sua impronta? E così ha preso avvia l’avventura del tecnico leccese alle pendici del Vesuvio.

L’ex tecnico di Juventus e Inter ha le idee ben chiare su quale dovrà essere l’atteggiamento che i suoi ragazzi dovranno avere dentro e fuori dal campo. Ecco il video con le sue parole in conferenza stampa.

Napoli: la linea tracciata da Antonio Conte

L’imperativo categorico dell’arrivo di Conte all’arrivo sulla panchina partenopea è uno: ricordarsi delle delusioni e delle scorie lasciate dalla scorsa stagione, ma andando avanti. Questa la linea che i giocatori del Napoli dovranno seguire, per lasciare alle spalle un’annata conclusasi male, per poter tornare a sognare in grande:

Per ciò che mi riguarda, ho cercato di metterci una pietra sopra con i ragazzi dicendo: “Concentriamoci su quello che dobbiamo fare quest’anno, sulla ricostruzione che ci aspetta”, però gli ho anche detto: “Non dimentichiamo, teniamola lì a portata di mano la stagione che abbiamo trascorso dove c’è stata grande delusione da parte di tutti”.

Come trasformare l’insoddisfazione in benzina da far ardere sul rettangolo di gioco? Dando al decimo posto lo stesso valore della vittoria dell’anno prima:

Chiaramente nessuno era contento, nessuno era soddisfatto, abbiamo quell’esperienza così come 2 anni fa avevamo l’esperienza di aver vinto e questo ci deve far diventare proprio gente più esperta da questo punto di vista, però quello che è stato in passato è giusto che lo si lasci, cioè lo si mette in un cassetto. Però noi dobbiamo sempre sapere che nell’eventualità della difficoltà, nell’eventualità della ripetizione degli stessi errori ‘sto cassetto lo tiriamo fuori e ci deve rinfrescare un pò la memoria.

C’è tanta carica ma anche tanta prudenza da parte di un allenatore che sa bene cosa significa prelevare una squadra in difficoltà, per riportarla a vedere le stelle.