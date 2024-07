Come guardare le amichevoli del Napoli in pay per view: tutti i prezzi e le informazioni

Come guardare le amichevoli del Napoli. Tutti i prezzi e le informazioni per vedere in pay per view le partite del prestagione fra Dimaro e Castel di Sangro.

Ieri è iniziato ufficialmente il prestagione del Napoli con l’arrivo degli azzurri in ritiro a Dimaro. Tanto entusiasmo intorno alla squadra: un’accoglienza speciale , ovviamente, è stata riservata soprattutto al nuovo allenatore Antonio Conte. Tanti però anche i tifosi curiosi di poter vedere le amichevoli azzurre da casa.

Il Napoli, così, in questi minuti ha pubblicato tutte le informazioni utili a vedere le partite in pay per view tutte le partite, con una serie di novità molto interessanti.

Come guardare le amichevoli del Napoli

In primis, è concessa ai supporters la possibilità di vedere le partite in streaming da qualsiasi dispositivo mobile (pc, tablet, smartphone), attraverso la piattaforma OneFootball, acquistando la singola partita oppure acquistando il Napoli Summer Pass al costo di 14,99, il quale consente la visione di tutte e 4 le gare a pagamento. Sarà infatti gratuita la visione della prima partita contro l’Anaune Val di Non, prima occasione per vedere all’opera il nuovo Napoli di Antonio Conte. La partita si svolgerà il 16 luglio alle ore 18.00 e potrà. quindi, essere vista gratuitamente su OneFootball.

Napoli-Mantova, come vederla

La gara fra Napoli e Mantova potrà essere vista su OneFootball al costo 1,99 euro per la singola gara. Rimane salva la possibilità di acquistare al costo di 14,99 il ticket che comprende questo match e gli altri tre rimanenti del prestagione (contro Adana Demirsport, Brest e Girona). L’app è disponibile sia via web, che su app mobile. Per vedere la gara, basterà digitare Napoli sulla barra di ricerca dell’app e selezionare poi la partita dall’apposita sezione. La partita si svolgerà il 20 luglio alle ore 18.00.

Napoli-Adana Demirspor, come vederla

La gara fra Napoli e Adana Demirspor potrà essere vista su OneFootball al costo di 6,99 euro per la singola gara. Rimane salva la possibilità di acquistare al costo di 14,99 il ticket che comprende questo match e gli altri tre rimanenti del prestagione.

L’app è disponibile sia via web, che su app mobile. Per vedere la gara, basterà digitare Napoli sulla barra di ricerca dell’app e selezionare poi la partita dall’apposita sezione. La partita si svolgerà il 28 luglio alle ore 20,00.

Napoli-Brest, come vederla

La gara fra Napoli e Brest potrà essere vista su OneFootball al costo di 6,99 euro per la singola partita. Rimane salva la possibilità di acquistare al costo di 14,99 il ticket che comprende questo match e gli altri tre rimanenti del prestagione.

L’app è disponibile sia via web, che su app mobile. Per vedere la gara, basterà digitare Napoli sulla barra di ricerca dell’app e selezionare poi la partita dall’apposita sezione. La partita si svolgerà il 31 luglio alle ore 20.00

Napoli-Girona, come vederla

La gara fra Napoli e Girona potrà essere vista su OneFootball al costo di 6,99 euro per la singola partita. Rimane salva la possibilità di acquistare al costo di 14,99 il ticket che comprende questo match e gli altri tre rimanenti del prestagione.

L’app è disponibile sia via web, che su app mobile. Per vedere la gara, basterà digitare Napoli sulla barra di ricerca dell’app e selezionare poi la partita dall’apposita sezione. La partita si svolgerà il 3 agosto alle ore 18.30.