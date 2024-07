Buongiorno è arrivato a Villa Stuart: “Sono carico”, poi la rivelazione su Conte (VIDEO)

Alessandro Buongiorno è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche di rito col Napoli: il giocatore ha anche rilasciato delle parole per i tifosi.

Il colpo dell’estate napoletana è approdato a Villa Stuart per le visite mediche: Alessandro Buongiorno è pronto a firmare con il Napoli. Il difensore arriva dal Torino per una somma intorno ai 35 milioni di euro più bonus e rinforzerà decisamente il reparto difensivo, il quale necessitava urgentemente di interventi dopo i numeri da incubo dell’ultima stagione.

Buongiorno è approdato ieri sera a Roma, per poi arrivare stamattina a Villa Stuart per le visite mediche. Il giocatore ha subito espresso tutto il suo entusiasmo per questa nuova avventura ai tifosi e agli addetti ai lavori lì presenti. Tanta emozione, con prime foto e autografi con i tifosi per lui.

Buongiorno è a Villa Stuart (VIDEO)

Dopo le firme sul contratto, il difensore avrà qualche altro giorno di vacanza a causa della sua avventura con la Nazionale ad Euro 2024. I primi allenamenti col Napoli, quindi, saranno direttamente a Castel di Sangro. Il giocatore ha anche rilasciato qualche parola ai giornalisti presenti: “Conte mi ha caricato tanto, sono molto contento. Ci siamo sentiti spesso in questo periodo“.

Anche il neo acquisto azzurro, quindi, non si nasconde: l’approdo di Conte al Napoli è stato assolutamente decisivo, non c’è davvero nessun dubbio. Anche i tifosi del Napoli non vedono l’ora di poterlo ammirare all’opera con la maglia azzurra, con la speranza che questo giorno sia il segno della costruzione di una muraglia difensiva pronta a regalare tanti successi alla squadra.